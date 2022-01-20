Пушков указал на потрясающую глупость США после слов Макфола об украинской угрозе для Москвы

Американские псевдоспециалисты по России демонстрируют потрясающую глупость, распространяя тезис о страхе Москвы перед "демократической Украиной". С таким заявлением выступил член Совета Федерации Алексей Пушков в своём телеграм-канале, комментируя слова экс-посла США в РФ Майкла Макфола. В посте в "Твиттере" бывший дипломат указал, что настоящая угроза для Москвы — демократический режим в Незалежной, а не её вероятное членство в НАТО в будущем.

Как пояснил Пушков, в Штатах аналитики не знают и не пытаются понять истинного отношения россиян к ситуации на Украине.

"Они (американские специалисты. — Прим. Лайфа) живут в ложных идеологемах, где им удобно и комфортно", — заметил парламентарий, добавив, что бедламу, происходящему ныне в Незалежной, невозможно завидовать.