НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пушков указал на потрясающую глупость США после слов Макфола об украинской угрозе для Москвы

В Незалежной сейчас наблюдается бедлам, чему невозможно завидовать, заметил сенатор.

20 января, 07:21

Алексей Пушков © Telegram / alexey_pushkov

Американские псевдоспециалисты по России демонстрируют потрясающую глупость, распространяя тезис о страхе Москвы перед "демократической Украиной". С таким заявлением выступил член Совета Федерации Алексей Пушков в своём телеграм-канале, комментируя слова экс-посла США в РФ Майкла Макфола. В посте в "Твиттере" бывший дипломат указал, что настоящая угроза для Москвы — демократический режим в Незалежной, а не её вероятное членство в НАТО в будущем.

Как пояснил Пушков, в Штатах аналитики не знают и не пытаются понять истинного отношения россиян к ситуации на Украине.

"Они (американские специалисты. — Прим. Лайфа) живут в ложных идеологемах, где им удобно и комфортно", — заметил парламентарий, добавив, что бедламу, происходящему ныне в Незалежной, невозможно завидовать.

Байден сравнил последствия Второй мировой и гипотетического вторжения РФ на Украину

Байден сравнил последствия Второй мировой и гипотетического вторжения РФ на Украину

Ранее американский лидер Джо Байден признал безрезультатными переговоры с Россией по вопросу безопасности. Вместе с тем глава Белого дома считает, что можно будет договориться о неразмещении стратегического вооружения на Украине.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1