Байден сравнил последствия Второй мировой и гипотетического вторжения РФ на Украину
По словам главы Белого дома, он обеспокоен нынешней ситуацией и рассчитывает, что правильно оценивает свои позиции.
Джо Байден © пресс-служба Белого дома
Президент США Джо Байден считает, что в случае, если Россия совершила бы военное вторжение на Украину, это шаг бы имел самые серьёзные последствия со времён Второй мировой войны. Об этом американский лидер сказал в ходе пресс-конференции в Белом доме.
"Такого не происходило со времён Второй мировой войны. Это имело бы самые серьёзные последствия из того, что происходило в мире с точки зрения войны и мира со времен Второй мировой войны", — сказал Байден.
По мнению президента США, Владимир Путин пока не принял окончательного решения по ситуации вокруг Украины. Байден уверен, что нужно именно этого, "никто другой не примет такого решения". Глава Белого дома полагает, что его российский коллега "взвешивает, какие последствия могут ждать Россию в краткосрочной и долгосрочной перспективе" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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