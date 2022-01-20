Байден сравнил последствия Второй мировой и гипотетического вторжения РФ на Украину

Президент США Джо Байден считает, что в случае, если Россия совершила бы военное вторжение на Украину, это шаг бы имел самые серьёзные последствия со времён Второй мировой войны. Об этом американский лидер сказал в ходе пресс-конференции в Белом доме.

"Такого не происходило со времён Второй мировой войны. Это имело бы самые серьёзные последствия из того, что происходило в мире с точки зрения войны и мира со времен Второй мировой войны", — сказал Байден.