Депутаты предложили запретить в России вейпы

Группа депутатов решила внести в Госдуму законопроект, направленный на запрет в России вейпов и жидкостей к ним. Об этом в своём Telegram-канале сообщил один из авторов инициативы — председатель Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов ГД Ярослав Нилов.

"Курение вейпов негативно влияет на здоровье в целом, а в пандемию это особенно опасно: и риск тяжёлого течения болезни при инфекции выше, и поражение лёгких сильнее", — написал Нилов.

Как отмечают парламентарии, продажи вейпов в России стремительно растут. По их оценке, в 2020 году выручка от продажи электронных систем доставки никотина с учётом систем нагревания табака составила почти 47 миллиардов рублей, а объём нелегального рынка в Рунете — 6,5 миллиона рублей.

Авторами законопроекта выступили также зампред Комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов, председатель Комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв и глава Комитета по регполитике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

Депутаты уверены, что сейчас вейпы "становятся своего рода "лазейкой" в мир никотиновой зависимости", особенно для молодёжи, которую "привлекают не только яркие упаковки и приятный запах пузырьков для заправки, но и модный дизайн электронных гаджетов".