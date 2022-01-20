Общественная палата предложила новые меры поддержки семей с детьми

Общественная палата России (ОП РФ) подготовила предложения о новых мерах государственной поддержки семей с детьми. Они сформулированы на основе всероссийского опроса родителей. К примеру, предлагается ввести ежемесячное пособие на каждого ребёнка в возрасте до 18 лет в многодетных семьях. Письмо с инициативами в ближайшие дни будет направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.

"Ежемесячное пособие на каждого ребёнка — это опыт Сахалина, где оно составляет по 2,5 тыс. рублей. За время действия меры там суммарно вырос коэффициент рождаемости. Когда родителей спрашивают о желаемом размере такого пособия, называют разные суммы: кто-то говорит о 10 тыс. рублей, кто-то — о 5 тыс. Однако более трети (37%) многодетных считают, что 2,5 тыс. рублей — вполне ощутимая мера поддержки", — рассказала газете "Известия" заместитель председателя комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова.

Рассматривается также вариант снижения ставки на ипотеку для многодетных семей до 0% годовых. Среди инициатив есть и бесплатное предоставление жилья в собственность семьям с пятью или более детьми. Субсидированная аренда с погашением до 50% — ещё одна актуальная мера поддержки, добавляет собеседница издания. Также предлагается включить в список мер выбор гибкого графика и дистанционной работы для матерей и "гибкий" декрет. Кроме этого правительству будет предложено рассмотреть возможность введения ежемесячного пособия в размере прожиточного минимума (МРОТ) на няню для родителей детей до трёх лет, преференции в виде бесплатного дополнительного образования и целевые контракты на обучение детей из многодетных семей, доплаты к пенсии 10% за трёх детей и по 5% за каждого следующего ребёнка.

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты отметили, что в России действует целый ряд мер поддержки семей с детьми и линейка этих инструментов постоянно расширяется. А опрошенные изданием парламентарии отметили, что любые дополнительные меры поддержки лишними точно не будут, главное — соблюдать принцип адресности. Чтобы меры поддержки были действенными и помогали преодолеть демографический кризис, а не "плодили иждивенцев", они должны быть более конкретными. Мнения же насчёт источников финансирования расходятся: одни считают, что средства на это есть, другие — что государству неоткуда взять деньги на обеспечение всех этих льгот.