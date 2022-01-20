Байден заявил, что локдауна из-за "омикрона" не будет

США не будут возвращаться к практике введения локдауна по стране из-за нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции в Белом доме.

"По CoViD-19 мы находимся в лучшем положении, чем были до сих пор, явно лучше, чем год назад. Мы не собираемся возвращаться к локдауну. Мы не собираемся возвращаться к закрытию школ. Школы должны быть открыты", — отметил Джо Байден.