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Байден заявил, что локдауна из-за "омикрона" не будет

По его мнению, Штаты сейчас находятся в более лучшем положении в вопросах здравоохранения, чем были год назад.

19 января, 21:53
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/?tn-str=k*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Фото © Facebook / Joe Biden

США не будут возвращаться к практике введения локдауна по стране из-за нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции в Белом доме.

"По CoViD-19 мы находимся в лучшем положении, чем были до сих пор, явно лучше, чем год назад. Мы не собираемся возвращаться к локдауну. Мы не собираемся возвращаться к закрытию школ. Школы должны быть открыты", — отметил Джо Байден.

Он напомнил, что власти выделили 130 млрд долларов на принятие мер по борьбе с распространением нового коронавируса в школах, что позволит их оставить открытыми.

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Лайф напоминает, в начале января в Соединённых Штатах за сутки выявили более миллиона новых случаев ковида. Причём это количество почти вдвое превысило предыдущий антирекорд: 31 декабря 2021 года в стране зафиксировали около 590 тысяч заболевших. Отмечалось, что более 95% новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране было вызвано омикрон-штаммом.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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