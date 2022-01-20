Байден заявил, что локдауна из-за "омикрона" не будет
По его мнению, Штаты сейчас находятся в более лучшем положении в вопросах здравоохранения, чем были год назад.
Фото © Facebook / Joe Biden
США не будут возвращаться к практике введения локдауна по стране из-за нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции в Белом доме.
"По CoViD-19 мы находимся в лучшем положении, чем были до сих пор, явно лучше, чем год назад. Мы не собираемся возвращаться к локдауну. Мы не собираемся возвращаться к закрытию школ. Школы должны быть открыты", — отметил Джо Байден.
Он напомнил, что власти выделили 130 млрд долларов на принятие мер по борьбе с распространением нового коронавируса в школах, что позволит их оставить открытыми.
Лайф напоминает, в начале января в Соединённых Штатах за сутки выявили более миллиона новых случаев ковида. Причём это количество почти вдвое превысило предыдущий антирекорд: 31 декабря 2021 года в стране зафиксировали около 590 тысяч заболевших. Отмечалось, что более 95% новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране было вызвано омикрон-штаммом.
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