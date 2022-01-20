ВОЗ признала неэффективными запреты на полёты для борьбы с пандемией ковида
Также организация призвала перестать требовать доказательство вакцинации как условие для въезда в страну. Эксперты объяснили это ограниченным доступом к прививкам.
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Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с CoViD-19, констатировал неэффективность ограничений на международные поездки. Как сказано в заявлении, попытка помешать трансграничному распространению омикрон-штамма путём запретов не работает, поэтому организация призвала отказаться от неё.
"Провал рестрикций на поездки, введённых после обнаружения омикрон-варианта в целях ограничения международного распространения "омикрона", говорит о неэффективности таких мер", — отмечается в заявлении ВОЗ.
Также отмечается, что требования к пассажирам носить маски, предоставлять данные тестирования на коронавирус или сертификаты о прививке "должны быть основаны на оценке риска" и не создавать "финансового бремени" для путешествующих. Не следует также в международных поездках требовать доказательства вакцинации в качестве единственного средства или условия" для въезда в страну. Эксперты объяснили это тем, что доступ к вакцинам в мире остаётся ограниченным, а их распределение — неравным.
В контексте поездок комитет высказался за признание всех вакцин, одобренных ВОЗ для экстренного применения против коронавируса. Также, чтобы лучше понять "потенциал эволюции новых вариантов в популяции животных", организация призвала "проводить эпидемиологические расследования" в отношении случаев передачи коронавируса от животных человеку и от человека животным. По мнению экспертов, это позволит и вовремя идентифицировать такие варианты, и оценить риск для людей.
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Как сообщал Лайф ранее, Британия отменяет обязательное ношение масок и рекомендацию работать из дома. В скором времени в стране будут относиться к коронавирусу как к простуде и перестанут требовать обязательной изоляции, уверен премьер-министр.
Тем временем в России волна "омикрона" только начинается. Работодателям уже рекомендовано перевести максимально возможное число сотрудников на удалёнку, а новый штамм, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, доминирует уже в трёх регионах страны. Правительство подготовило новый план по борьбе с ковидом с учётом этой разновидности.
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