ВОЗ признала неэффективными запреты на полёты для борьбы с пандемией ковида

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с CoViD-19, констатировал неэффективность ограничений на международные поездки. Как сказано в заявлении, попытка помешать трансграничному распространению омикрон-штамма путём запретов не работает, поэтому организация призвала отказаться от неё.

"Провал рестрикций на поездки, введённых после обнаружения омикрон-варианта в целях ограничения международного распространения "омикрона", говорит о неэффективности таких мер", — отмечается в заявлении ВОЗ.

Также отмечается, что требования к пассажирам носить маски, предоставлять данные тестирования на коронавирус или сертификаты о прививке "должны быть основаны на оценке риска" и не создавать "финансового бремени" для путешествующих. Не следует также в международных поездках требовать доказательства вакцинации в качестве единственного средства или условия" для въезда в страну. Эксперты объяснили это тем, что доступ к вакцинам в мире остаётся ограниченным, а их распределение — неравным.

В контексте поездок комитет высказался за признание всех вакцин, одобренных ВОЗ для экстренного применения против коронавируса. Также, чтобы лучше понять "потенциал эволюции новых вариантов в популяции животных", организация призвала "проводить эпидемиологические расследования" в отношении случаев передачи коронавируса от животных человеку и от человека животным. По мнению экспертов, это позволит и вовремя идентифицировать такие варианты, и оценить риск для людей.