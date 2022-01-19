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Российские космонавты провели в открытом космосе семь часов

Это был первый выход за пределы Международной космической станции в этом году, было выполнено несколько задач.

19 января, 20:42
<p>© "Роскосмос"</p>

© "Роскосмос"

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров провели сегодня семь часов 11 минут в открытом космосе, совершив первый в этом году выход за пределы МКС. Трансляцию их работы вёл "Роскосмос".

"Антон Шкаплеров и Пётр Дубров завершили 59-й выход в открытый космос по российской программе (51-й плановый). Они закрыли выходной люк малого исследовательского модуля "Поиск" 19 января в 22:29 мск", — сообщили в телеграм-канале госкорпорации.

Космонавты занимались подключением кабелей связи "Курс-П" и ТВ-кабеля между новыми модулями. Они также установили камеру и мишени стыковки. Была выполнена основная часть намеченных работ.

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"Экипаж на борту, все основные работы, необходимые для стыковки "Союза МС" в марте к модулю "Причал", выполнены. <...> Продолжительность выхода 7 часов 11 минут 25 секунд. Ребята молодцы", — написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале.

Как сообщал Лайф ранее, глава NASA Билл Нельсон рассказал, что американские астронавты останутся на МКС как минимум до 2030 года.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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