Российские космонавты провели в открытом космосе семь часов

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров провели сегодня семь часов 11 минут в открытом космосе, совершив первый в этом году выход за пределы МКС. Трансляцию их работы вёл "Роскосмос".

"Антон Шкаплеров и Пётр Дубров завершили 59-й выход в открытый космос по российской программе (51-й плановый). Они закрыли выходной люк малого исследовательского модуля "Поиск" 19 января в 22:29 мск", — сообщили в телеграм-канале госкорпорации.

Космонавты занимались подключением кабелей связи "Курс-П" и ТВ-кабеля между новыми модулями. Они также установили камеру и мишени стыковки. Была выполнена основная часть намеченных работ.

"Экипаж на борту, все основные работы, необходимые для стыковки "Союза МС" в марте к модулю "Причал", выполнены. <...> Продолжительность выхода 7 часов 11 минут 25 секунд. Ребята молодцы", — написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале.