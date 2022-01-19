Умерла чешская певица, специально заразившаяся ковидом ради сертификата

Известная в Чехии певица Ханка Хорка, игравшая в популярной фолк-группе Asonance, умерла от коронавирусной инфекции. 57-летняя женщина, чтобы получить естественный иммунитет и избежать вакцинации, специально заразилась CoViD-19. Сертификат артистка хотела получить, чтобы вести обычный образ жизни.

Как пишет Daily Mail, сертификат для посещения публичных мест и общественных мероприятий в Чехии выдаётся не только привившимся, но и имеющим антитела, то есть переболевшим. Хорка, будучи противницей вакцинации, решила намеренно заразиться от родных, переболеть и получить доступ к "обычной" жизни. В какое-то время ей даже показалось, что она близка к цели и худшее позади, но начались боли в спине. Впоследствии она умерла, задохнувшись в собственной постели, пишет издание.

"Я выжила… Это было тяжело...Так что здравствуй театр, сауна, концерт ... и путешествие к морю", — написала за два дня до смерти у себя на странице в Facebook Ханка Хорка.

Сын певицы Ян Рек рассказал, что Ханка не являлась ярым антиваксером, и обвинил в смерти матери противников вакцинации. С горечью сын заявил, что артистка "больше верила чужим людям, чем собственной семье". Он отметил, что "презирает пустышек", которые якобы "промыли мозги" его матери и теперь их "руки в крови", заявляет он.