Автобус с силовиками подорвали на юге Сирии
Взрывное устройство сработало, когда транспортное средство приблизилось к эстакаде.
Фото © ТАСС / Zuma
В Сирии террористы подорвали автобус, который перевозил сотрудников Министерства внутренних дел. Он наехал на мину в окрестностях провинциального центра Даръа, находящегося в 110 километрах от Дамаска.
Как сообщает SANA, в результате теракта ранения получили 12 человек из числа пассажиров автобуса. Устройство сработало, когда автобус вёз сотрудников МВД, отдежуривших на КПП на границе с Иорданией. Информации о погибших не поступало.
Как рассказывал Лайф, ранее в Сирии 13 военнослужащих погибли в засаде террористов. В ходе боестолкновения правительственные силы дали отпор радикалам, которые отступили вглубь пустыни.
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