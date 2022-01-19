Автобус с силовиками подорвали на юге Сирии

В Сирии террористы подорвали автобус, который перевозил сотрудников Министерства внутренних дел. Он наехал на мину в окрестностях провинциального центра Даръа, находящегося в 110 километрах от Дамаска.

Как сообщает SANA, в результате теракта ранения получили 12 человек из числа пассажиров автобуса. Устройство сработало, когда автобус вёз сотрудников МВД, отдежуривших на КПП на границе с Иорданией. Информации о погибших не поступало.