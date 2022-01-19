Волонтёр из Башкирии решила наказать ветеринара за вставленные в лапы собаки свёрла
Та же заявляет, что сделала всё как надо, причём якобы за свой счёт. В ситуации разбираются правоохранительные органы.
Кадр видео © Telegram-канал SHOT
Волонтёр из Башкирии решила наказать ветеринара, которая вставила в лапы собаки свёрла. Видео © Telegram-канал SHOT
Жительница города Октябрьского в Башкирии Юлия Бикметова пытается наказать ветеринара, вставившей свёрла вместо медицинских спиц в переломанные лапы тойтерьера. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
"Когда я увидела Джульетту, я сразу захотела ей помочь, потому что у неё сломаны все четыре лапы. Я не могла пройти мимо и решила оплатить ей операцию", — сказала волонтёр. По её словам, пса сбросил с третьего этажа живодёр, к которому питомец забежал случайно.
Юлия рассказала, что, узнав из соцсети о стоимости операции, отправила пять тысяч на необходимые нужды, а 80 тысяч принесла наличными. После операции девушка решила забрать собаку, тем более что ветеринар была не против. Однако спустя полтора месяца питомцу стало хуже. Рентген показал: вместо специальных спиц у тойтерьера стоят обычные свёрла от дрели. Однако оперировавшая собаку ветеринар заявила, что волонтёр никаких 80 тысяч рублей не вносила и к этой собаке отношения не имеет.
"Собака находилась полностью на моём лечении и была прооперирована медспицами полностью за мой счёт", — сказала она, заявив, что Юлия лишь пиарится на этой истории.
Теперь в этой ситуации разбираются правоохранительные органы.
А ранее Лайф рассказывал, что в Новосибирске ветеринары впервые установили бездомной собаке протезы на все лапы. Монику нашли с обрубленными конечностями в сугробе под Краснодаром, и, если бы не неравнодушные люди, животное погибло бы.
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