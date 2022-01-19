Волонтёр из Башкирии решила наказать ветеринара за вставленные в лапы собаки свёрла

Волонтёр из Башкирии решила наказать ветеринара, которая вставила в лапы собаки свёрла. Видео © Telegram-канал SHOT

Жительница города Октябрьского в Башкирии Юлия Бикметова пытается наказать ветеринара, вставившей свёрла вместо медицинских спиц в переломанные лапы тойтерьера. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

"Когда я увидела Джульетту, я сразу захотела ей помочь, потому что у неё сломаны все четыре лапы. Я не могла пройти мимо и решила оплатить ей операцию", — сказала волонтёр. По её словам, пса сбросил с третьего этажа живодёр, к которому питомец забежал случайно.

Юлия рассказала, что, узнав из соцсети о стоимости операции, отправила пять тысяч на необходимые нужды, а 80 тысяч принесла наличными. После операции девушка решила забрать собаку, тем более что ветеринар была не против. Однако спустя полтора месяца питомцу стало хуже. Рентген показал: вместо специальных спиц у тойтерьера стоят обычные свёрла от дрели. Однако оперировавшая собаку ветеринар заявила, что волонтёр никаких 80 тысяч рублей не вносила и к этой собаке отношения не имеет.

"Собака находилась полностью на моём лечении и была прооперирована медспицами полностью за мой счёт", — сказала она, заявив, что Юлия лишь пиарится на этой истории.

Теперь в этой ситуации разбираются правоохранительные органы.