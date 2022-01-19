Зеленский призвал украинцев "не скупать гречку" из-за угрозы "вторжения" России
Лидер страны заявил в видеообращении, что важно "сохранять покой и держать голову холодной".
Владимир Зеленский © Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу на фоне заявления западных политиков о возможности "вторжения" России в эту страну. Видеообращение опубликовано на сайте лидера Незалежной.
"Война идёт уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички. <...> Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют не один день, и сейчас они не стали больше, сейчас стал больше ажиотаж вокруг них", — рассуждает украинский лидер.
Зеленский считает, что украинцам не следует паниковать и накручивать себя из-за новостей о возможном "вторжении" российских войск на территорию Незалежной. Главное сейчас, по словам президента Украины, — это "сохранять покой и держать голову холодной". Он также заверил, что "всё идёт по плану".
Ранее Госдеп США проанонсировал новые поставки военной помощи Украине. Американские власти убеждены, что Незалежная должна укрепить свою обороноспособность перед лицом мифической "российской угрозы".
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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