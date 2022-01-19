Зеленский призвал украинцев "не скупать гречку" из-за угрозы "вторжения" России

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу на фоне заявления западных политиков о возможности "вторжения" России в эту страну. Видеообращение опубликовано на сайте лидера Незалежной.

"Война идёт уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички. <...> Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют не один день, и сейчас они не стали больше, сейчас стал больше ажиотаж вокруг них", — рассуждает украинский лидер.

Зеленский считает, что украинцам не следует паниковать и накручивать себя из-за новостей о возможном "вторжении" российских войск на территорию Незалежной. Главное сейчас, по словам президента Украины, — это "сохранять покой и держать голову холодной". Он также заверил, что "всё идёт по плану".