Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил, что мир может столкнуться с пандемиями гораздо хуже, чем эпидемия CoViD-19. Он призвал правительства выделить миллиарды на борьбу со следующей глобальной вспышкой опасных патогенов.

"Хотя штаммы коронавируса "омикрон" и "дельта" являются одними из самых трансмиссивных вирусов, которые когда-либо встречались, миру, возможно, пришлось бы столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжёлых заболеваний", — цитирует Билла Гейтса газета Financial Times.

Филантроп заявил, что совместно с британским фондом Wellcome Trust фонд Билла и Мелинды Гейтс выделяет 300 миллионов долларов (свыше 22 миллиардов рублей) Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям. Именно эта организация помогла сформировать программу Covax по доставке вакцин в страны с низким и средним уровнем дохода. Миллиардер заявил, что в связи со "странностью" приоритетов в мире сегодня решение проблемы неравенства в области вакцин возложено на филантропов и правительства богатых стран. Гейтс уточнил, что часть инноваций, кроме подготовки к будущей пандемии, может быть полезна также и для реализации других программ. Среди них он назвал создание вакцины от ВИЧ и более эффективных прививок от туберкулёза и малярии.

Как сообщал Лайф ранее, основатель Microsoft Гейтс предсказал спад заболеваемости ковидом после волны "омикрона". По его словам, новый штамм способствует выработке иммунитета к коронавирусу, который будет сохраняться по меньшей мере на протяжении года.

Напомним, 11 января в России зарегистрировали первую тест-систему, выявляющую "омикрон". Она разработана в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). Набор реагентов позволяет с высокой чувствительностью определять геноварианты "омикрона" в течение полутора часов.