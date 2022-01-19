Хубезов: "Спутник V" лучше ведущих иностранных вакцин справляется с "омикроном"

Вакцинированные люди болеют штаммом "омикрон" гораздо реже, несмотря на его высокую заразность. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в ходе беседы с руководителем департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной в прямом эфире на её странице в Instagram.

"Это самый низкий процент заражения, самые крепкие в иммунном отношении люди. Поэтому вакцинироваться нужно обязательно. Как раз наша вакцина, если мы говорим про "Спутник V", лучше ведущих иностранных вакцин справляется с "омикроном", — заверил он.

Несмотря на расхожее мнение о том, что "омикроном" болеют менее тяжело, расслабляться точно не надо, считает Хубезов.

"С одной стороны, при большом количестве заболевших — а предполагается, что их в разы даже может быть больше, чем перед этим, — всё равно количество тяжело болеющих будет… Вообще лучше не ходить сейчас в места общего пребывания, в общественные места, воздержаться от поездок ненужных в транспорте", — призвал глава думского комитета.

Напомним, сейчас в стране отмечается подъём заболеваемости из-за нового варианта ковида "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января.