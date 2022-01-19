Хубезов: "Спутник V" лучше ведущих иностранных вакцин справляется с "омикроном"

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья отметил, что, несмотря на расхожее мнение о лёгком течении болезни при новом штамме, расслабляться точно не надо.

Вакцинированные люди болеют штаммом "омикрон" гораздо реже, несмотря на его высокую заразность. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в ходе беседы с руководителем департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной в прямом эфире на её странице в Instagram.

"Это самый низкий процент заражения, самые крепкие в иммунном отношении люди. Поэтому вакцинироваться нужно обязательно. Как раз наша вакцина, если мы говорим про "Спутник V", лучше ведущих иностранных вакцин справляется с "омикроном", — заверил он.

Несмотря на расхожее мнение о том, что "омикроном" болеют менее тяжело, расслабляться точно не надо, считает Хубезов.

"С одной стороны, при большом количестве заболевших — а предполагается, что их в разы даже может быть больше, чем перед этим, — всё равно количество тяжело болеющих будет… Вообще лучше не ходить сейчас в места общего пребывания, в общественные места, воздержаться от поездок ненужных в транспорте", — призвал глава думского комитета.

Напомним, сейчас в стране отмечается подъём заболеваемости из-за нового варианта ковида "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января.