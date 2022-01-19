Курьер, чудом избежавший гибели при обрушении теплотрассы в Коврове, лишился машины

Привёзший пиццу курьер рассказал, как избежал гибели во время обрушения теплотрассы в Коврове © Telegram / SHOT

Чудом избежавший гибели во время обрушения теплотрассы в Коврове водитель ВАЗ-2114 оказался курьером. Как сообщает SHOT, Максим приехал со свежей пиццей всего за несколько минут до инцидента.

"Я на доставке работал, заказ привёз. Я видел, что он (самосвал. — Прим. Лайфа) с открытым ковшом, и я успел выйти. Капец чё! Он (водитель. — Прим. Лайфа) извинился уже в самом конце. <...> Сказал типа: "Мы как-нибудь встретимся, обговорим сумму, если она вас не устроит, то подавайте в суд", — рассказал молодой человек.

Водитель самосвала (справа) и водитель ВАЗ-2114 © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, Максим купил машину за 140 тысяч рублей буквально несколько месяцев назад. Теперь его "железного коня" остаётся только продать на запчасти, так как восстановлению он не подлежит. В свою очередь, водитель самосвала — 38-летний Анатолий Сметанюк — пообещал компенсировать ущерб всем владельцам повреждённых машин. По его словам, он дёргал рычаг, который опускает кузов, но тот по неизвестным причинам не сработал. В отношении водителя инспекторы ГИБДД составили протокол.