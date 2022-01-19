"Это же не баня": Священник Постернак не оценил крещенское купание студента из Африки в якутские минус 40
Нельзя относиться к древней традиции как к оздоровительным процедурам, поскольку это не имеет никакого отношения к церковному празднику, считает представитель церкви.
В Якутии африканец отметил Крещение купанием в проруби. Фото © Telegram / 14News
Погружение в прорубь на Крещение не является обязательной частью церковной жизни православного, достаточно просто посетить службу и помолиться. Об этом заявил священник Андрей Постернак, комментируя поступок студента из Африки, искупавшегося в проруби в якутские минус 40.
Представитель церкви отметил, что крещенские купания зависят исключительно от желания и воли человека. А если организм к ним не приспособлен, никакого смысла геройствовать, погружаясь в ледяную воду, нет.
"Неправильно относиться к этому (нырянию. — Прим. Лайфа) как к явлению, которое связано исключительно с оздоровительными процедурами. Это же не баня, когда человек прыгает в сугроб. Это же именно определённое отношение к празднику. Если человек сам готов в этом участвовать, то он должен это делать с благоговением, молитвой, с искренним желанием почтить этот праздник", — пояснил священнослужитель в беседе с Лайфом.
Нельзя относиться к древней традиции как к "оздоровительным процедурам", поскольку это не имеет никакого отношения к церковному празднику, заключил собеседник.
Напомним, сегодня, 19 января, православные христиане отмечают Крещение Господне. Праздник посвящён крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. Именно после крещения Иисус начал просвещать людей, озаряя их светом истины.
Комментариев: 0