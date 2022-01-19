Погружение в прорубь на Крещение не является обязательной частью церковной жизни православного, достаточно просто посетить службу и помолиться. Об этом заявил священник Андрей Постернак, комментируя поступок студента из Африки, искупавшегося в проруби в якутские минус 40.

Представитель церкви отметил, что крещенские купания зависят исключительно от желания и воли человека. А если организм к ним не приспособлен, никакого смысла геройствовать, погружаясь в ледяную воду, нет.

"Неправильно относиться к этому (нырянию. — Прим. Лайфа) как к явлению, которое связано исключительно с оздоровительными процедурами. Это же не баня, когда человек прыгает в сугроб. Это же именно определённое отношение к празднику. Если человек сам готов в этом участвовать, то он должен это делать с благоговением, молитвой, с искренним желанием почтить этот праздник", — пояснил священнослужитель в беседе с Лайфом.

Нельзя относиться к древней традиции как к "оздоровительным процедурам", поскольку это не имеет никакого отношения к церковному празднику, заключил собеседник.