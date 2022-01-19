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"Это же не баня": Священник Постернак не оценил крещенское купание студента из Африки в якутские минус 40

Нельзя относиться к древней традиции как к оздоровительным процедурам, поскольку это не имеет никакого отношения к церковному празднику, считает представитель церкви.

19 января, 16:34

В Якутии африканец отметил Крещение купанием в проруби. Фото © Telegram / 14News

Погружение в прорубь на Крещение не является обязательной частью церковной жизни православного, достаточно просто посетить службу и помолиться. Об этом заявил священник Андрей Постернак, комментируя поступок студента из Африки, искупавшегося в проруби в якутские минус 40.

Представитель церкви отметил, что крещенские купания зависят исключительно от желания и воли человека. А если организм к ним не приспособлен, никакого смысла геройствовать, погружаясь в ледяную воду, нет.

"Неправильно относиться к этому (нырянию. — Прим. Лайфа) как к явлению, которое связано исключительно с оздоровительными процедурами. Это же не баня, когда человек прыгает в сугроб. Это же именно определённое отношение к празднику. Если человек сам готов в этом участвовать, то он должен это делать с благоговением, молитвой, с искренним желанием почтить этот праздник", — пояснил священнослужитель в беседе с Лайфом.

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Нельзя относиться к древней традиции как к "оздоровительным процедурам", поскольку это не имеет никакого отношения к церковному празднику, заключил собеседник.

Напомним, сегодня, 19 января, православные христиане отмечают Крещение Господне. Праздник посвящён крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. Именно после крещения Иисус начал просвещать людей, озаряя их светом истины.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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