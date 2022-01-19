Народная милиция ДНР заявила о подготовке властями Киева большой диверсии в Донбассе

Власти Украины готовят большую диверсию в зоне соприкосновения в Донбассе с целью обвинить Россию в создании поводов для развязывания агрессии. Об этом заявил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Основной целью данной провокации является обвинение России в создании поводов для развязывания агрессии против Украины, дестабилизация на линии боевого соприкосновения и создание паники среди жителей приграничных населённых пунктов", — сказал он в эфире Первого канала.

Басурин уточнил, что, согласно полученным разведданным, действовать будут обученные британскими спецслужбами террористы под видом военных из Донбасса и РФ. Удары планируются по объектам жизнеобеспечения городов Горловка, Ясиноватая и Докучаевск, а целями атак будут подстанции, водопроводы и линии электропередачи. Затем диверсии планируется устроить на опасных химпроизводствах.

"Это будет использовано украинским политическим руководством для последующего обвинения России в агрессивных действиях в отношении Украины. Призываем общественность и международные наблюдательные организации обратить пристальное внимание на готовящиеся преступные действия украинской стороны", — заключил Басурин.