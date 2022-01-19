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Семак рассказал о желании Азмуна уйти из "Зенита" летом

Интерес к игроку проявляют французский "Лион", итальянский "Ювентус" и ряд других клубов Европы.

19 января, 16:01

Фото © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью "Чемпионату" подтвердил информацию о том, что нападающий Сердар Азмун намерен покинуть команду летом в качестве свободного агента.

"Сейчас его (Сердара Азмуна. — Прим. Лайфа) желание — доиграть до конца контракта, а летом уйти свободным агентом", — заявил Семак.

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Наставник также заметил, что задача клуба теперь найти замену иранцу, а также разобраться с ситуацией с заканчивающимися контрактами других игроков.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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