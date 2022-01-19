Семак рассказал о желании Азмуна уйти из "Зенита" летом

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью "Чемпионату" подтвердил информацию о том, что нападающий Сердар Азмун намерен покинуть команду летом в качестве свободного агента.

"Сейчас его (Сердара Азмуна. — Прим. Лайфа) желание — доиграть до конца контракта, а летом уйти свободным агентом", — заявил Семак.