Семак рассказал о желании Азмуна уйти из "Зенита" летом
Интерес к игроку проявляют французский "Лион", итальянский "Ювентус" и ряд других клубов Европы.
Фото © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью "Чемпионату" подтвердил информацию о том, что нападающий Сердар Азмун намерен покинуть команду летом в качестве свободного агента.
"Сейчас его (Сердара Азмуна. — Прим. Лайфа) желание — доиграть до конца контракта, а летом уйти свободным агентом", — заявил Семак.
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Наставник также заметил, что задача клуба теперь найти замену иранцу, а также разобраться с ситуацией с заканчивающимися контрактами других игроков.
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