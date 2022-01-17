"Дочь ждёт денег на лечение": Самый дорогой футболист РПЛ — Азмун — попал в большой скандал — не признаёт "своего" ребёнка История тянется с весны прошлого года, но может закончиться уже в ближайшее время, если иранец сменит команду и уедет из России. 16 января, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Anatoliy Medved / Icon Sportswire

В жизни самого дорогого игрока чемпионата России — Сердара Азмуна — наступили достаточно непростые времена. Его нет-нет да сватают в самые разные клубы Европы, а теперь ещё с его участием разворачивается громкий скандал, который совсем не имеет отношения к его футбольным подвигам. Лайф рассказывает о громкой истории, которая не даёт покоя не только форварду, но и его возможной бывшей девушке.

"Дочь" из Казани

Фото © ТАСС / Вид на город Казань. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Сама история берёт своё начало в 2018 году. Как утверждает жительница Казани Алия, в те годы она встречалась с Азмуном. Тогда иранец был игроком "Рубина", где и заявил о себе очень громко на весь футбольный мир. Сам игрок вскоре благополучно перебрался в Санкт-Петербург, где начал выступать за "Зенит". Однако в Казани, судя по всему, он оставил о себе не только тёплые воспоминания.

По словам девушки, в мае 2021 года она родила дочь, причём именно от Азмуна. Разумеется, что после этого ситуация не могла пройти незамеченной. Дальше начинаются расхождения в показаниях сторон (с учётом того, что дело дошло до суда, можно именно так и говорить). Девушка утверждает, что ребёнка Азмун не признаёт и не платит алименты. Со стороны футболиста говорят обратное.

— У нас есть переписка, подтверждающая, что Азмун считает ребёнка своим. Они переписывались об этом в "Инстаграме" и "Вотсапе", и эти материалы мы предоставим в ходе судебного процесса, — заявил адвокат Азмуна Андрей Дмитриев.

В декабре по делу состоялось первое судебное заседания. Ни Азмун, ни кто-либо из его представителей туда не пришёл. Последние вообще говорят о том, что всё это лишь сплетни, однако дыма без огня не бывает. Сама Алия рассчитывает доказать, что именно Азмун отец её дочери, и заставить того выплачивать полную сумму алиментов.

— Осенью мы с Сердаром обсуждали данную ситуацию и планировали договориться на комфортных для всех условиях, но до сих пор от него не поступило ни одного предложения. Думаю, он просто тянет время до отъезда из России, обещая, что "всё будет хорошо" и "я буду помогать", — заявила изданию "Спорт-Экспресс" Алия.

Больше всего Алия переживает за то, что Азмун уедет играть в Европу, тогда процесс затруднится максимально, ибо достучаться за пределами РФ до иранца будет ещё сложнее. Впрочем, сам Азмун пока никуда не собирается и намерен до лета играть в "Зените", но об этом позже. Вернёмся к девушке, которая в том же интервью СЭ поведала об уже имеющихся в этом вопросе трудностях.

— Например, в декабре я попросила 50 тысяч рублей на лечебные процедуры, которые невролог назначил дочери. Деньги мне удалось получить лишь спустя две недели под условия полной отчётности, предоставления чеков и отправки обратно сдачи в случае, если итоговая сумма выйдет менее 50 тысяч рублей. Слава богу, сейчас мы смогли начать лечение, но такое отношение к здоровью ребёнка едва ли говорит о том, что Сердар готов помогать ему добровольно. Пока его собака летает на частном самолёте, дочь две недели ждёт денег на лечение, — добавила Алия.

Ситуация может разрешиться очень просто — при помощи ДНК-экспертизы. Однако пока её не торопятся назначать, что, соответственно, позволяет продолжать всячески спекулировать на данной истории.

Азмун уезжать не собирается

Фото © Getty Images / Anatoliy Medved / Icon Sportswire

В "Зените" же по этому поводу комментариев не дают. Куда больше клуб из Санкт-Петербурга волнует тот факт, что за иранским форвардом разворачивается настоящая охота. Интерес к нему есть у целого ряда топ-клубов, таких как "Лион", "Ньюкасл" или же "Ювентус".

Контракт иранца действует до лета 2022 года. После этого, скорее всего, мы увидим Азмуна где-то далеко за пределами нашей страны. Сам он пока против переезда, но вряд ли хочет до конца карьеры играть именно в России. Особенно с учётом перспектив, которые перед ним открываются.

Впрочем, до лета эта история ещё может получить не один поворот. Понятно, что на будущее Азмуна она вряд ли повлияет. Тем не менее понаблюдать за тем, чем она закончится, крайне интересно.

Авторы Шамиль Гаджиев