Политолог Оленченко назвал предупреждением Западу слова Рябкова об отсутствии угрозы войны

Слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова об отсутствии угрозы крупномасштабной войны в Европе являются своевременным предупреждением Западу о бессмысленности пропагандистских заявлений, звучащих из-за рубежа. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

"Это действительно своевременное предупреждение Западу о том, что тот пропагандистский накал, который они пытаются создавать, не имеет фундаментального основания и носит искусственный характер. Россия неоднократно заявляла, что не собирается проводить каких-то силовых действий против других стран", — сказал специалист Лайфу.

Политолог заметил также, что заявление было сделано официально, чем Россия показала свою непричастность к возможным столкновениям, ответственность за которые будут нести организаторы, в данном случае речь идёт о западных странах и их сателлитах.