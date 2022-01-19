Политолог Оленченко назвал предупреждением Западу слова Рябкова об отсутствии угрозы войны
По словам эксперта, этим официальным заявлением Россия также сняла с себя ответственность за возможные столкновения, организаторами которых будут западные страны и их сателлиты.
Сергей Рябков © Twitter / МИД России
Слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова об отсутствии угрозы крупномасштабной войны в Европе являются своевременным предупреждением Западу о бессмысленности пропагандистских заявлений, звучащих из-за рубежа. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.
"Это действительно своевременное предупреждение Западу о том, что тот пропагандистский накал, который они пытаются создавать, не имеет фундаментального основания и носит искусственный характер. Россия неоднократно заявляла, что не собирается проводить каких-то силовых действий против других стран", — сказал специалист Лайфу.
Политолог заметил также, что заявление было сделано официально, чем Россия показала свою непричастность к возможным столкновениям, ответственность за которые будут нести организаторы, в данном случае речь идёт о западных странах и их сателлитах.
Ранее глава делегации РФ в Вене Константин Гаврилов заявил о начале обратного отсчёта по гарантиям безопасности. При наличии доброй воли и готовности к компромиссу в любой ситуации можно найти выход на взаимоприемлемые развязки, однако времени для этого всё меньше, заметил он.
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