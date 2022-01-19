"Он приносит пользу команде": Семак рассказал об обиде Дзюбы из-за непопадания в состав
Ранее сообщалось об интересе казанского "Рубина" к форварду, однако позднее информация не подтвердилась.
Артём Дзюба. Фото © ФК "Зенит"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о причинах обид нападающего Артёма Дзюбы из-за его непопадания в состав команды.
"Я беседовал с Дзюбой по поводу его игрового времени. Всё можно понять. Игрок долгое время был лучшим, а потом не попадает в старт по решению тренера — это вызывает обиду. И это нормально. Артём ещё и очень эмоциональный человек. И знаете, когда Дзюба заведён, это хорошо для нас. Он приносит команде пользу", — заявил Семак в интервью "Чемпионату".
Он также пояснил, что его задача заключается в необходимости объяснить игрокам выбор состава, в особенности опытным футболистам.
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