"Я беседовал с Дзюбой по поводу его игрового времени. Всё можно понять. Игрок долгое время был лучшим, а потом не попадает в старт по решению тренера — это вызывает обиду. И это нормально. Артём ещё и очень эмоциональный человек. И знаете, когда Дзюба заведён, это хорошо для нас. Он приносит команде пользу", — заявил Семак в интервью "Чемпионату".