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"Он приносит пользу команде": Семак рассказал об обиде Дзюбы из-за непопадания в состав

Ранее сообщалось об интересе казанского "Рубина" к форварду, однако позднее информация не подтвердилась.

19 января, 15:59

Артём Дзюба. Фото © ФК "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о причинах обид нападающего Артёма Дзюбы из-за его непопадания в состав команды.

"Я беседовал с Дзюбой по поводу его игрового времени. Всё можно понять. Игрок долгое время был лучшим, а потом не попадает в старт по решению тренера — это вызывает обиду. И это нормально. Артём ещё и очень эмоциональный человек. И знаете, когда Дзюба заведён, это хорошо для нас. Он приносит команде пользу", — заявил Семак в интервью "Чемпионату".

По стопам Кокорина: Почему Дзюба оказался не нужен "Зениту" и где он будет играть теперь

По стопам Кокорина: Почему Дзюба оказался не нужен "Зениту" и где он будет играть теперь

Он также пояснил, что его задача заключается в необходимости объяснить игрокам выбор состава, в особенности опытным футболистам.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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