Мошенники собирают средства для семьи девочки, убитой в Костроме педофилами-любовниками

Мошенники уже начали использовать данные семьи убитой в Костроме пятилетней девочки. Как сообщил адвокат потерпевшей стороны Андрей Алёшкин, злоумышленники в соцсетях объявили сбор денег якобы для помощи родителям.

Как отметил юрист в беседе с телеканалом "360", родственники погибшей малышки никакого сбора средств не объявляли и тем более не давали разрешения на организацию финансовой помощи.

"По всем случаям таких действий прошу обращаться в полицию", — призвал Алёшкин всех, кто наткнулся на посты аферистов.

Ранее Лайф писал, что было возбуждено ещё одно дело после убийства малышки — теперь уже против полицейских. Кроме того, самим задержанным предъявлено обвинение по трём статьям. По данным СК, вину они признали.