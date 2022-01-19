НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мошенники собирают средства для семьи девочки, убитой в Костроме педофилами-любовниками

Родители малышки не давали никакого согласия на организацию финансовой помощи, отметил адвокат семьи. Всех, кто столкнулся с действиями аферистов, юрист призвал обращаться в полицию.

19 января, 16:02

Церемония прощания с убитой девочкой © Telegram / SHOT

Мошенники уже начали использовать данные семьи убитой в Костроме пятилетней девочки. Как сообщил адвокат потерпевшей стороны Андрей Алёшкин, злоумышленники в соцсетях объявили сбор денег якобы для помощи родителям.

Как отметил юрист в беседе с телеканалом "360", родственники погибшей малышки никакого сбора средств не объявляли и тем более не давали разрешения на организацию финансовой помощи.

"По всем случаям таких действий прошу обращаться в полицию", — призвал Алёшкин всех, кто наткнулся на посты аферистов.

Педофилам-любовникам, убившим девочку в Костроме, проведут психиатрическую экспертизу

Педофилам-любовникам, убившим девочку в Костроме, проведут психиатрическую экспертизу

Ранее Лайф писал, что было возбуждено ещё одно дело после убийства малышки — теперь уже против полицейских. Кроме того, самим задержанным предъявлено обвинение по трём статьям. По данным СК, вину они признали.

Напомним, 4 января в Костроме пропала 5-летняя девочка, которая вышла одна на прогулку. По данным следствия, 24-летний Вадим Беляков и 44-летний Денис Герасимов похитили ребёнка, а затем убили. Тело Вероники было найдено в общежитии, где проживали мужчины. Оба они сознались в содеянном, их арестовали на 2 месяца. Известно, что мужчины за неделю до преступления охотились возле школ за мальчиком. Старший из них собирался "подарить" ребёнка для утех своему молодому сожителю.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1