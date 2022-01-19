Мошенники собирают средства для семьи девочки, убитой в Костроме педофилами-любовниками
Родители малышки не давали никакого согласия на организацию финансовой помощи, отметил адвокат семьи. Всех, кто столкнулся с действиями аферистов, юрист призвал обращаться в полицию.
Церемония прощания с убитой девочкой © Telegram / SHOT
Мошенники уже начали использовать данные семьи убитой в Костроме пятилетней девочки. Как сообщил адвокат потерпевшей стороны Андрей Алёшкин, злоумышленники в соцсетях объявили сбор денег якобы для помощи родителям.
Как отметил юрист в беседе с телеканалом "360", родственники погибшей малышки никакого сбора средств не объявляли и тем более не давали разрешения на организацию финансовой помощи.
"По всем случаям таких действий прошу обращаться в полицию", — призвал Алёшкин всех, кто наткнулся на посты аферистов.
Ранее Лайф писал, что было возбуждено ещё одно дело после убийства малышки — теперь уже против полицейских. Кроме того, самим задержанным предъявлено обвинение по трём статьям. По данным СК, вину они признали.
Напомним, 4 января в Костроме пропала 5-летняя девочка, которая вышла одна на прогулку. По данным следствия, 24-летний Вадим Беляков и 44-летний Денис Герасимов похитили ребёнка, а затем убили. Тело Вероники было найдено в общежитии, где проживали мужчины. Оба они сознались в содеянном, их арестовали на 2 месяца. Известно, что мужчины за неделю до преступления охотились возле школ за мальчиком. Старший из них собирался "подарить" ребёнка для утех своему молодому сожителю.
Лента новостей
Песков объяснил Лайфу, почему на переговорах Путина и лидера Ирана разделял огромный стол
сегодня в 15:58
В "Аэрофлоте" рассказали, как Волочкова на рейсе с Мальдив выпивала и мешала пассажирам
сегодня в 15:51
Правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП на 60 дней из-за газового кризиса
сегодня в 15:43
Комментариев: 0