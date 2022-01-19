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Песков объяснил Лайфу, почему на переговорах Путина и лидера Ирана разделял огромный стол

Примечательно, что главы двух государств совещались в представительском зале Кремля, но не у камина, как обычно. Дистанция между ними превышала два метра.

19 января, 15:58
<p>Владимир Путин и Ибрахим Раиси © LIFE</p>

Владимир Путин и Ибрахим Раиси © LIFE

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в беседе с Лайфом, почему на переговорах в Представительском зале Кремля глава государства и его коллега из Ирана Ибрахим Раиси сидели за столом на большом расстоянии друг от друга.

"Это исключительно связано с мерами санитарной необходимости и эпидемиологическими соображениями", — объяснил Лайфу представитель Кремля.

Примечательно, что лидеры двух стран вели переговоры не у камина в том же зале, как обычно, а за огромным столом, сохраняя дистанцию более двух метров. В начале беседы Путин поблагодарил Раиси за то, что тот смог "в эти непростые времена ковидные" приехать в Москву.

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Ранее Лайф писал, что Путин на встрече с президентом Ирана Раиси предложил обсудить ситуацию в Афганистане. Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также проблематику выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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