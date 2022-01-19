Песков объяснил Лайфу, почему на переговорах Путина и лидера Ирана разделял огромный стол

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в беседе с Лайфом, почему на переговорах в Представительском зале Кремля глава государства и его коллега из Ирана Ибрахим Раиси сидели за столом на большом расстоянии друг от друга.

"Это исключительно связано с мерами санитарной необходимости и эпидемиологическими соображениями", — объяснил Лайфу представитель Кремля.

Примечательно, что лидеры двух стран вели переговоры не у камина в том же зале, как обычно, а за огромным столом, сохраняя дистанцию более двух метров. В начале беседы Путин поблагодарил Раиси за то, что тот смог "в эти непростые времена ковидные" приехать в Москву.