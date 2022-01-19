Астрономы засняли рекордное приближение потенциально опасного астероида к Земле

Астероид © Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша

Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша показал кадры потенциально опасного для Земли астероида. Об этом сообщает "Роскосмос".

Передвижение астероида 7482 (1994 PC1) заснял телескоп РАН ОРИ-22, находящийся в итальянском городе Кастельгранде. Кадры получены в ночь на 19 января, когда космическое тело сблизилось с Землёй на минимальную дистанцию около 2 миллионов километров, что в пять раз дальше Луны.

Данный астероид диаметром около одного километра впервые обнаружили в 1994 году учёные из обсерватории "Сайдинг-Спринг". Он считается потенциально опасным из-за пересечения его орбиты с орбитой Земли. Один оборот вокруг солнца астероид совершает за 572 суток.