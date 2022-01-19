На 75-м году жизни скончался режиссёр и основатель театра "Гешер" в Израиле Евгений Арье

Режиссёру было 74 года. Евгений Арье родился в Москве в 1947 году. Окончил психологический факультет МГУ, а также курс Григория Товстоногова в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. В 1990 году он иммигрировал в Израиль, где через год основал театр "Гешер", что на иврите означает "мост". Частью основной труппы стали выходцы из СССР, за годы работы учреждение стало известным не только в стране, но и за её пределами.