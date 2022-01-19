На 75-м году жизни скончался режиссёр и основатель театра "Гешер" в Израиле Евгений Арье
Деятель искусств родился в Москве, а в 1990 году уехал на родину еврейского народа и стал известен по всему миру.
Евгений Арье. Фото © Facebook / תיאטרון גשר
Скончался художественный руководитель и основатель израильского театра "Гешер" Евгений Арье. Об этом сообщается на странице учреждения в "Фейсбуке".
"Сегодня ушёл из жизни основатель и художественный руководитель театра "Гешер" Евгений Арье", — говорится в посте.
Режиссёру было 74 года. Евгений Арье родился в Москве в 1947 году. Окончил психологический факультет МГУ, а также курс Григория Товстоногова в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. В 1990 году он иммигрировал в Израиль, где через год основал театр "Гешер", что на иврите означает "мост". Частью основной труппы стали выходцы из СССР, за годы работы учреждение стало известным не только в стране, но и за её пределами.
Его самыми известными постановками являются пьесы "Розенкранц и Гильденстерн мертвы", "Тартюф", "Три сестры", "Раб". Арье является лауреатом израильских и международных театральных премий.
Ранее Лайф рассказывал о смерти французского режиссёра Жан-Жака Бенекса. Его фильмы были удостоены премий "Оскар" и "Золотая пальмовая ветвь", а также множество раз номинировались на национальную награду "Сезар".
Комментариев: 0