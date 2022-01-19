Политолог Дудчак не увидел жёсткости в Зеленском из-за вердикта суда в отношении Порошенко
Арест экс-лидера Украины мог бы спровоцировать протесты по всей стране, считает специалист. По его словам, вынесенное решение — своеобразная победа для политика.
Пётр Порошенко © Facebook / Петро Порошенко
Политолог Александр Дудчак прокомментировал меру пресечения, которую сегодня Печерский районный суд Киева избрал для бывшего президента Украины Петра Порошенко. Так, по мнению эксперта, вынесенный вердикт был вполне ожидаем.
При этом политолог отметил, что, какое бы ни огласил решение суд, нынешний украинский лидер Владимир Зеленский всё равно находится в непростой ситуации. Если бы Порошенко арестовали, это могло бы спровоцировать протесты по всей стране, считает специалист. По его словам, решение суда является своеобразной победой для экс-лидера Незалежной, но ему ещё предстоит побороться за свои активы.
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Говоря об отношении американской администрации к данному судебному процессу, Дудчак подчеркнул, что в Вашингтоне Порошенко занимает место "выше, чем Зеленский". Нынешний лидер Незалежной не способен на жёсткие решения.
"Несмотря на то что они оба пытаются выполнять волю Вашингтона, действуют одинаково, с русофобских позиций, у администрации Байдена более личные связи с Порошенко, чем с Зеленским", — цитирует RT эксперта.
Как уже рассказывал Лайф, Порошенко предъявили обвинение в госизмене ещё в декабре, но экс-президент спешно покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. Из-за границы Порошенко даже записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник. 17 января 2022 года политик вернулся на Украину и тут же получил повестку в суд. Сегодня суд отпустил Порошенко под личное обязательство. За экс-лидера Незалежной предлагали внести рекордный залог в размере одного миллиарда гривен (эта сумма по нынешнему курсу эквивалентна почти 36 миллионам долларов), но его отпустили просто так, без залога.
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