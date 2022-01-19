Политолог Дудчак не увидел жёсткости в Зеленском из-за вердикта суда в отношении Порошенко

Политолог Александр Дудчак прокомментировал меру пресечения, которую сегодня Печерский районный суд Киева избрал для бывшего президента Украины Петра Порошенко. Так, по мнению эксперта, вынесенный вердикт был вполне ожидаем.

При этом политолог отметил, что, какое бы ни огласил решение суд, нынешний украинский лидер Владимир Зеленский всё равно находится в непростой ситуации. Если бы Порошенко арестовали, это могло бы спровоцировать протесты по всей стране, считает специалист. По его словам, решение суда является своеобразной победой для экс-лидера Незалежной, но ему ещё предстоит побороться за свои активы.

Говоря об отношении американской администрации к данному судебному процессу, Дудчак подчеркнул, что в Вашингтоне Порошенко занимает место "выше, чем Зеленский". Нынешний лидер Незалежной не способен на жёсткие решения.