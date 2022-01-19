Политолог Жаров назвал угрозы, вынудившие Поклонскую отказаться от должности посла

Наталья Поклонская, назначенная ранее послом России в Кабо-Верде, отказалась от должности из-за неоднократных угроз от украинских властей экстрадировать её. Об этом заявил политолог Максим Жаров в беседе с Лайфом.

"Есть неоднократные угрозы со стороны украинских властей экстрадировать Наталью Поклонскую. И есть прецедент с венесуэльским гражданином, которого по запросу США экстрадировали в эту страну, и президент Венесуэлы сейчас приостановил переговоры с оппозицией, поставив условие, что, пока этот гражданин не будет возвращён в Венесуэлу, переговоров не будет", — рассказал специалист.

По словам Жарова, здесь наблюдается серьёзный риск недружественных действий в стране пребывания. К тому же существует угроза физической безопасности Натальи Поклонской. Политолог указал, что к причинам отказа от исполнения обязанностей дипломата относится и недавнее нападение на дом Поклонской в Крыму, на территорию которого ворвался гражданин Украины. К тому же отмечается и "странное поведение" сотрудников правоохранительных органов при этом происшествии.

"На взгляд любого человека, который опасается за свою жизнь и который испытал всё то, что испытала Поклонская с её бэкграундом, — естественно, все обстоятельства должны приниматься во внимание", — подчеркнул Жаров.

В первую очередь эти обстоятельства нужно было принимать во внимание, когда поступило предложение стать послом России в Кабо-Верде, уверен эксперт. Поклонской следует оставаться в стране, чтобы не наткнуться на "не очень хорошие казусы", а экстрадиция — это международный скандал, причём речь идёт не конкретно о Наталье, отметил собеседник Лайфа.

"Если против любого посла России будут выдвигаться такие обвинения, претензии с угрозой экстрадиции — это международный скандал", — заключил политолог.