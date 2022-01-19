"Мы не празднуем победу": Порошенко оценил решение суда и обозвал Зеленского "абсолютным неадекватом"
Политик предостерёг нынешнего президента Украины, что его ждёт "судьба превращения в Януковича", и призвал власти к консенсусу на фоне якобы исходящей со стороны Москвы агрессии.
Пётр Порошенко прокомментировал решение суда © Facebook / Петро Порошенко
Бывший президент Украины Пётр Порошенко, которого сегодня Печерский районный суд Киева постановил отпустить под личное обязательство, обратился к своим сторонникам и поблагодарил за поддержку. Прямая трансляция велась на странице Порошенко в "Фейсбуке".
"Мы не празднуем победу, хотя, казалось бы, мы победили. Мы не празднуем потому, что безумный сценарий Зеленского, как абсолютного неадеквата, ещё не закончился", — заявил экс-лидер Незалежной.
Он также предостерёг сменившего его на посту президента Украины Владимира Зеленского, что его ждёт "судьба превращения в Януковича", и призвал власти страны к консенсусу на фоне якобы исходящей со стороны Москвы агрессии.
"Мы должны действовать ответственно, потому что нам нужно спасать Украину, как мы это сделали в 2014 году <…> Ещё раз подчеркиваю: Зеленский для меня — оппонент, враг для меня — [президент России Владимир] Путин", — добавил Порошенко.
Ранее сегодня сторонники Порошенко устроили стычки с силовиками у здания Печерского суда. В ход шли даже перцовые баллончики. Как сообщают украинские СМИ, полицейских на месте было гораздо больше, поэтому беспорядки удалось прекратить.
Как уже рассказывал Лайф, Порошенко предъявили обвинение в госизмене ещё в декабре, но экс-президент спешно покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. Из-за границы Порошенко даже записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник. 17 января 2022 года политик вернулся на Украину и тут же получил повестку в суд.
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