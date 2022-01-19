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"Мы не празднуем победу": Порошенко оценил решение суда и обозвал Зеленского "абсолютным неадекватом"

Политик предостерёг нынешнего президента Украины, что его ждёт "судьба превращения в Януковича", и призвал власти к консенсусу на фоне якобы исходящей со стороны Москвы агрессии.

19 января, 13:36
<p>Пётр Порошенко прокомментировал решение суда © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=216667807250508" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Петро Порошенко</a></p>

Пётр Порошенко прокомментировал решение суда © Facebook / Петро Порошенко

Бывший президент Украины Пётр Порошенко, которого сегодня Печерский районный суд Киева постановил отпустить под личное обязательство, обратился к своим сторонникам и поблагодарил за поддержку. Прямая трансляция велась на странице Порошенко в "Фейсбуке".

"Мы не празднуем победу, хотя, казалось бы, мы победили. Мы не празднуем потому, что безумный сценарий Зеленского, как абсолютного неадеквата, ещё не закончился", — заявил экс-лидер Незалежной.

Сторонники Порошенко вывесили на здании суда плакат "Зе game over" со средним пальцем

Сторонники Порошенко вывесили на здании суда плакат "Зе game over" со средним пальцем

Он также предостерёг сменившего его на посту президента Украины Владимира Зеленского, что его ждёт "судьба превращения в Януковича", и призвал власти страны к консенсусу на фоне якобы исходящей со стороны Москвы агрессии.

"Мы должны действовать ответственно, потому что нам нужно спасать Украину, как мы это сделали в 2014 году <…> Ещё раз подчеркиваю: Зеленский для меня — оппонент, враг для меня — [президент России Владимир] Путин", — добавил Порошенко.

Ранее сегодня сторонники Порошенко устроили стычки с силовиками у здания Печерского суда. В ход шли даже перцовые баллончики. Как сообщают украинские СМИ, полицейских на месте было гораздо больше, поэтому беспорядки удалось прекратить.

В Киеве на митинге сторонников Порошенко пострадали полицейский и демонстрант

В Киеве на митинге сторонников Порошенко пострадали полицейский и демонстрант

Как уже рассказывал Лайф, Порошенко предъявили обвинение в госизмене ещё в декабре, но экс-президент спешно покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. Из-за границы Порошенко даже записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник. 17 января 2022 года политик вернулся на Украину и тут же получил повестку в суд.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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