Бывший президент Украины Пётр Порошенко, которого сегодня Печерский районный суд Киева постановил отпустить под личное обязательство, обратился к своим сторонникам и поблагодарил за поддержку. Прямая трансляция велась на странице Порошенко в "Фейсбуке".

"Мы не празднуем победу, хотя, казалось бы, мы победили. Мы не празднуем потому, что безумный сценарий Зеленского, как абсолютного неадеквата, ещё не закончился", — заявил экс-лидер Незалежной.

Он также предостерёг сменившего его на посту президента Украины Владимира Зеленского, что его ждёт "судьба превращения в Януковича", и призвал власти страны к консенсусу на фоне якобы исходящей со стороны Москвы агрессии.

"Мы должны действовать ответственно, потому что нам нужно спасать Украину, как мы это сделали в 2014 году <…> Ещё раз подчеркиваю: Зеленский для меня — оппонент, враг для меня — [президент России Владимир] Путин", — добавил Порошенко.