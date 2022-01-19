"Ренессанс-Капитал": ЦБ РФ введёт срочные меры в случае обвала рубля из-за Украины
По самым худшим прогнозам, национальная валюта обесценится на 20%, однако подобный сценарий развития ситуации аналитики считают маловероятным.
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Вероятная военная эскалация на Украине и жёсткие санкции против РФ могут привести к резкому падению российской валюты, что повлечёт за собой ужесточение политики Центробанка. К такому мнению пришли аналитики инвестиционной компании "Ренессанс-Капитал", передаёт РБК.
По самым негативным сценариям, обесценивание рубля в данном случае произойдёт на 20 процентов. По словам экспертов, тогда регулятор может ввести элементы контроля за движением капитала, комиссии для нерезидентов за продажу облигаций федерального займа, а также валютные интервенции для обеспечения финансовой стабильности. Однако такой сценарий развития ситуации маловероятен, уточнили аналитики.
Ранее Лайф рассказывал, что курсы евро и доллара на Мосбирже рухнули более чем на рубль. При этом российский рынок акций на открытии торгов утром 19 января продолжал падение.
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