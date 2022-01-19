Главврача больницы "Матросской Тишины" Кравченко обвинили в получении взяток
По предварительным данным, медик за деньги организовывал медосвидетельствования осуждённых и арестованных. В итоге от содержания под стражей некоторые арестанты были освобождены.
Фото © ТАСС / Марина Круглякова
Главному врачу больницы СИЗО "Матросская Тишина" Александру Кравченко предъявлено обвинение в коррупции и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Начальнику филиала "Больница ФКУЗ МСЧ 77 УФСИН России" Александру Кравченко предъявлено обвинение по статье 290 "Получение взятки" и статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, главврача Кравченко обвиняют в том, что он за деньги организовывал медосвидетельствования осуждённых и арестованных. В результате медицинских осмотров принимались заведомо ложные решения о наличии у них тяжёлых заболеваний. Это способствовало освобождению от наказания и содержания под стражей порядка 10 человек. Следствие предположило, что Кравченко направил в больницу ряд заключённых без всяких на то оснований, тем самым улучшив условия их содержания.
Кстати, Лайф рассказывал, что известно о спецблоке "Матросской Тишины", где сидел блогер Алексей Навальный.
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