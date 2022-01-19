Путин на встрече с президентом Ирана Раиси предложил обсудить ситуацию в Афганистане

Президент РФ Владимир Путин встретился в Москве с коллегой из Ирана Ибрахимом Раиси. Лидеры обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества, а также проблематику выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Кроме того, одной из наиболее актуальных тем Путин назвал Афганистан.

"Сейчас, конечно, и вас, и нас беспокоит ситуация, которая складывается в Афганистане. Мне бы хотелось обсудить все эти вопросы с вами, узнать вашу позицию по этим проблемам", — отметил президент РФ.

В начале беседы Путин поблагодарил Раиси за то, что он смог "в эти непростые времена ковидные" приехать в Москву.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась, когда 15 августа прошлого года боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны.

Ранее Путин предупреждал, что в Афганистане может возникнуть голод, а ответственность за оказание стране гуманитарной помощи должны взять виновники её бед — США.