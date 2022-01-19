Страстная тоска по герою: Почему шуточные ролики с Путиным "рвут" "Тикток" и собирают миллионы просмотров Журналист Геннадий Владимиров — о том, почему видео по технологии дипфейк с Путиным востребовано в самом молодёжном сегменте соцсетей. 18 января, 21:40 Коллаж © LIFE Фото © Shutterstock, © Tiktok / simpleputin

Обычно оттуда приходят новости о фриках и подростках, но вот недавнее видео, набравшее десятки миллионов просмотров, показало нам новые тренды. То ли "Тикток" взрослеет, то ли умнеет, но видео связано… с Владимиром Путиным. И это не унизительная карикатура, а вполне комплиментарный, с добрым юмором ролик, отражающий, судя по откликам с разных континентов, представление о Путине в мире на фоне всех последних событий.

Вот не так давно, когда Путин и Байден говорили впервые по видеосвязи, Дональд Трамп злорадно прокомментировал: Байден против Путина — всё равно что школьная команда против профессионалов из Высшей лиги. Это сочли за язвительную шутку, но коллективное бессознательное мира, похоже, считает именно так.

В ролике, что набрал десятки миллионов просмотров, виртуальный Путин соревнуется с азиатской девушкой в поимке палочками подброшенного смартфона. Девушка ловит, Путин вроде бы упускает, но оказывается, что у него и в пальцах ног палочки — и ими-то он и удерживает пойманную добычу. Путин, кстати, в кимоно, как настоящий дзюдоист.

К моменту публикации в аккаунте Simple Putin — два миллиона подписчиков и 21,4 миллиона лайков, а ролик собрал 43,4 миллиона просмотров, 2,6 миллиона лайков и 16,2 тысячи комментариев.

А вообще, новые ролики с Путиным набирают всё большую популярность, ресурс https://www.tiktok.com/@simpleputin содержит множество роликов, показывающих Путина ловким и находчивым лидером с добрым чувством юмора.

Это могло сойти за неуклюжий пиар, если бы образ, создаваемый в роликах, не совпал с общим восприятием. Больше всего лайкают ролики жители США, Европы, Кореи, Индии и Бразилии. Страны с огромным хорошо образованным населением.

Люди считывают подтекст, вполне понимая контекст: на фоне мечущихся и мелькающих политиков западного мира, запутавшихся в своих двойных, тройных и прочих стандартах, новой этике, толерантности наоборот, распространяющих насилие под девизами демократии, убивающих людей по всему миру тысячами под лозунгами гуманизма — на этом фоне миру хочется обрести героя, на которого можно положиться, которому можно верить, который говорит, что думает, и делает, что говорит.

На этом фоне Путин говорит с Западом прямо, доходчиво объясняя свою позицию. Но ответы жуликовато-витиеваты. Разговор — как в анекдоте: Россия просит отодвинуть НАТО от своих границ. НАТО: Эпоха сфер влияния закончилась! — Россия: Ну тогда отодвиньте войска от России и перестаньте лезть на Украину! — НАТО: Это наша сфера влияния, мы не уйдём! — Россия: Но ведь эпоха сфер влияния закончилась! — НАТО: Вот и не будьте такими агрессивными!

Фото © Tiktok / simpleputin

В этом паноптикуме так хочется видеть хоть одного вменяемого человека, с чётким пониманием добра и зла, который не даст превратить мировую политику в глобальную модель сумасшедшего дома. Отсюда и успех новых роликов: Путин ловко и хитро ловит смартфон, добродушно подшучивает над простаком Байденом, он весел, уверен в себе и главное — здравомыслящ.

Это такая редкость в современном мире, что люди интуитивно чувствуют необходимость такого лидера. И потому так активно реагируют на него, проецируя свои надежды на виртуальные образы. Но надеясь, что реальность окажется ещё круче.

Авторы Геннадий Владимиров