Правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП на 60 дней из-за газового кризиса
Ранее "Газпром" заявил, что может приостановить поставки голубого топлива в республику из-за долгов газораспределительной компании "Молдовагаз".
Молдавия. Кишинёв. Вид на Дом правительства. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Правительство Молдавии согласилось с введением режима чрезвычайного положения на 60 дней из-за газового кризиса. Теперь это решение должно быть утверждено парламентом. Об этом рассказала премьер-министр республики Наталья Гаврилица на заседании 19 января, которое транслировалось пресс-службой кабмина.
"Решение одобрено. Оно также должно быть утверждено парламентом. После этого комиссия по чрезвычайным ситуациям предпримет ряд мер для бесперебойного снабжения газом потребителей", — сказала глава правительства.
Ранее "Газпром" заявил, что может приостановить поставки голубого топлива в республику из-за долгов газораспределительной компания "Молдовагаз".
Напомним, в прошлом году Молдавия задержала "Газпрому" оплату за природный газ, потреблённый в октябре и первой половине ноября. В связи с этим российская компания предупредила о возможном прекращении поставок. Вице-премьер страны Андрей Спыну сообщил о нехватке времени для погашения задолженности. Позже стало известно, что 26 ноября долг перед "Газпромом" был погашен правительством республики.
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