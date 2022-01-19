НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП на 60 дней из-за газового кризиса

Ранее "Газпром" заявил, что может приостановить поставки голубого топлива в республику из-за долгов газораспределительной компании "Молдовагаз".

19 января, 15:43

Молдавия. Кишинёв. Вид на Дом правительства. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Правительство Молдавии согласилось с введением режима чрезвычайного положения на 60 дней из-за газового кризиса. Теперь это решение должно быть утверждено парламентом. Об этом рассказала премьер-министр республики Наталья Гаврилица на заседании 19 января, которое транслировалось пресс-службой кабмина.

"Решение одобрено. Оно также должно быть утверждено парламентом. После этого комиссия по чрезвычайным ситуациям предпримет ряд мер для бесперебойного снабжения газом потребителей", — сказала глава правительства.

Ранее "Газпром" заявил, что может приостановить поставки голубого топлива в республику из-за долгов газораспределительной компания "Молдовагаз".

Песков: В вопросе поставок "Газпромом" газа в Молдавию нет политики

Песков: В вопросе поставок "Газпромом" газа в Молдавию нет политики

Напомним, в прошлом году Молдавия задержала "Газпрому" оплату за природный газ, потреблённый в октябре и первой половине ноября. В связи с этим российская компания предупредила о возможном прекращении поставок. Вице-премьер страны Андрей Спыну сообщил о нехватке времени для погашения задолженности. Позже стало известно, что 26 ноября долг перед "Газпромом" был погашен правительством республики.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1