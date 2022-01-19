Правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП на 60 дней из-за газового кризиса

Правительство Молдавии согласилось с введением режима чрезвычайного положения на 60 дней из-за газового кризиса. Теперь это решение должно быть утверждено парламентом. Об этом рассказала премьер-министр республики Наталья Гаврилица на заседании 19 января, которое транслировалось пресс-службой кабмина.