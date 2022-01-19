В "Аэрофлоте" рассказали, как Волочкова на рейсе с Мальдив выпивала и мешала пассажирам

Во время выполнения рейса из Мале в Москву российская балерина Анастасия Волочкова грубо нарушала правила авиакомпании "Аэрофлот". Об этом рассказала пресс-служба авиаперевозчика.

По данным компании, Волочкова отказалась от использования средств индивидуальной защиты, распивала пронесённый на борт крепкий алкоголь, вела себя деструктивно и мешала отдыху окружающих.

"В ответ на просьбы бортпроводников о необходимости соблюдения правил авиакомпании госпожа Волочкова использовала ненормативную лексику и отказывалась выполнять законные требования экипажа и командира воздушного судна", — подчеркнули в пресс-службе.

В результате представители "Аэрофлота" вынесли знаменитости устные и письменные предупреждения и передали её сотрудникам полиции вместе с видеодоказательствами для возможного привлечения к ответственности по закону.