В "Аэрофлоте" рассказали, как Волочкова на рейсе с Мальдив выпивала и мешала пассажирам
По данным пресс-службы авиаперевозчика, звезда отказалась от использования средств индивидуальной защиты и вела себя так, что не давала окружающим отдохнуть.
Балерина Анастасия Волочкова © ТАСС / Щербак Александр
Во время выполнения рейса из Мале в Москву российская балерина Анастасия Волочкова грубо нарушала правила авиакомпании "Аэрофлот". Об этом рассказала пресс-служба авиаперевозчика.
По данным компании, Волочкова отказалась от использования средств индивидуальной защиты, распивала пронесённый на борт крепкий алкоголь, вела себя деструктивно и мешала отдыху окружающих.
"В ответ на просьбы бортпроводников о необходимости соблюдения правил авиакомпании госпожа Волочкова использовала ненормативную лексику и отказывалась выполнять законные требования экипажа и командира воздушного судна", — подчеркнули в пресс-службе.
В результате представители "Аэрофлота" вынесли знаменитости устные и письменные предупреждения и передали её сотрудникам полиции вместе с видеодоказательствами для возможного привлечения к ответственности по закону.
Напомним, ранее появилось видео конфликта. Сообщалось, что Анастасия Волочкова устроила скандал из-за нежелания надевать маску. По некоторым данным, разборки длились три часа из восьми часов полёта лайнера, который летел с Мальдив в Москву. В аэропорту Шереметьево Волочкову с её спутником встретили сотрудники полиции. Балерина уже не впервые попадает в подобные скандалы. В августе 2020 года Тверской районный суд Москвы оштрафовал её на 40 тысяч рублей после поездки в закрытый на карантин Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области.
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