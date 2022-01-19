Член ОП Данюк раскрыл цель поставок Великобританией вооружения Украине

Великобритания "накачивает" Украину военной техникой с целью освоения этой страны. Такое мнение озвучил член Общественной палаты России Никита Данюк. Он отметил, что всё это происходит на фоне сложных отношений Москвы и Киева.

"Очевидно, что подобного рода обвинение России — это всего лишь предлог, нужный информационный фон для того, чтобы продолжать военное освоение этой страны. Для нашего государства это неприемлемо. Мы неоднократно говорили о том, что воспринимаем военное освоение Украины как "красную линию", — цитирует RT Данюка.

По мнению эксперта, в будущем данное вооружение может быть применено против жителей Донбасса, что несомненно вызывает "большое опасение" Москвы.