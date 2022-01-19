Член ОП Данюк раскрыл цель поставок Великобританией вооружения Украине
Эксперт не исключает, что в будущем оно может быть применено против жителей Донбасса, что несомненно вызывает большое опасение Москвы.
Около шести тысяч военнослужащих из 15 стран и партнёров НАТО (в том числе из США, Германии, Болгарии, Грузии, Италии, Польши, Румынии и Великобритании) участвовали в военных учениях Rapid Trident – 2021, которые прошли на Украине в 2021 году © Zuma/TASS
Великобритания "накачивает" Украину военной техникой с целью освоения этой страны. Такое мнение озвучил член Общественной палаты России Никита Данюк. Он отметил, что всё это происходит на фоне сложных отношений Москвы и Киева.
"Очевидно, что подобного рода обвинение России — это всего лишь предлог, нужный информационный фон для того, чтобы продолжать военное освоение этой страны. Для нашего государства это неприемлемо. Мы неоднократно говорили о том, что воспринимаем военное освоение Украины как "красную линию", — цитирует RT Данюка.
По мнению эксперта, в будущем данное вооружение может быть применено против жителей Донбасса, что несомненно вызывает "большое опасение" Москвы.
К слову, ранее Госдеп США также проанонсировал новые поставки военной помощи Украине. Американские власти убеждены, что Незалежная должна укрепить свою обороноспособность перед лицом мифической "российской угрозы".
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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