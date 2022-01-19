Замминистра транспорта Токарева задержали по делу о коррупции

Заместителя главы Минтранса Владимира Токарева задержали по делу о коррупции, сейчас он находится в статусе подозреваемого, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Задержан в порядке статьи 91 УПК как подозреваемый", — уточнил собеседник агентства. По данным источника ТАСС, уголовное дело в отношении замглавы Минтранса не связано с работой в ведомстве. Речь идёт о периоде, когда Токарев был заместителем руководителя компании "Спецтрансстрой".

Ранее сообщалось, что Токарева доставили в Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу в рамках следственных действий по делу о коррупции. Оперативные действия проводили сотрудники службы экономической безопасности ФСБ России.

Владимир Токарев начал службу в УМВД России по Белгородской области в 2000 году. Занимал должности замминистра регионального развития РФ, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, первого заместителя генерального директора ООО "Спецтрансстрой". С 2021 года назначен на должность заместителя министра транспорта России. Награждён орденом Дружбы и ведомственными наградами.