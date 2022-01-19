В Крыму вновь ужесточат ограничения из-за ситуации с коронавирусом

С 24 января в Крыму снова ужесточаются антиковидные ограничения: вводится обязательная самоизоляция для граждан в возрасте от 60 лет, приостанавливается диспансеризация, половина бюджетников переводится на удалёнку. Об этом говорится в указе главы региона Сергея Аксёнова, опубликованном на его сайте.

"С 24 января 2022 года и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, указанные в приложении 14 к настоящему указу, не покидать места проживания, за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью", — сказано в документе.

В указе о повышенной готовности также содержатся рекомендации всем работодателям по переводу половины сотрудников на удалённую работу.

"Рекомендовать руководителям организаций, предприятий независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям перевести на дистанционный режим работы до 50% штатной численности работников", — сообщается в нём.

Помимо этого в регионе приостанавливается проведение профосмотров населения и диспансеризация в медицинских организациях за исключением людей, перенёсших коронавирус. Также Аксёнов поручил организовать полную изоляцию для работников органов социального обеспечения со сменным режимом работы в 14 дней.

Подобные ограничения уже вводились осенью 2021 года после ухудшения эпидемиологической ситуации. Их сняли в конце года. Однако заболеваемость в регионе снова начала расти. С 17 января в Крыму вернули QR-коды для посещения общественных мест. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 199 случаев заражения.