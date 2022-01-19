Депортированный из Австралии Джокович купил компанию, разрабатывающую лекарство от ковида

Известный сербский теннисист Новак Джокович купил 80% акций датской биотехнологической компании QuantBioRes, которая занимается разработкой лекарства против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters. Других подробностей агентство пока не разглашает.

Ранее Лайф сообщал, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского спортсмена запросили тип австралийской визы, которая не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против ковида.