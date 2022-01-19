Депортированный из Австралии Джокович купил компанию, разрабатывающую лекарство от ковида
Ранее именитый теннисист заявлял, что выступает против обязательной вакцинации от инфекции. Спортсмен также утверждал, что у него есть медотвод.
Новак Джокович © Фото © ТАСС / РА / Steven Paston
Известный сербский теннисист Новак Джокович купил 80% акций датской биотехнологической компании QuantBioRes, которая занимается разработкой лекарства против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters. Других подробностей агентство пока не разглашает.
Ранее Лайф сообщал, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского спортсмена запросили тип австралийской визы, которая не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против ковида.
10 января Австралийский федеральный суд в Мельбурне удовлетворил апелляцию Джоковича, оспорившего аннулирование своей визы и решение о депортации, принятое погранслужбой страны. Однако 14 января министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение вновь аннулировать визу Джоковича. 16 января теннисист покинул Австралию, улетев из Мельбурна в Дубай.
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