Хубезов: Для защиты от "омикрона" лучше использовать респираторы, а не маски

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья напомнил, что новый штамм оказался в пять раз более заразным, поэтому привычные маски не могут обеспечить носителю безопасность.

Для защиты от штамма "омикрон" надо использовать респираторы, а не обычные тканевые маски. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в ходе беседы с руководителем департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной в прямом эфире на её странице в "Инстаграме". Хубезов пояснил, что "омикрон" в пять раз более заразный, чем другие вариации коронавируса. Этим и обусловлена необходимость более серьёзной защиты. Особенно это касается пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями.

"Многие западные страны склоняются к тому, что уже респираторы нужно надевать KN95 так называемые, либо даже респираторы FFP2", — отметил он.

Напомним, сейчас в стране отмечается подъём заболеваемости из-за нового варианта ковида "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января.