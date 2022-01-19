Хубезов: Для защиты от "омикрона" лучше использовать респираторы, а не маски

Для защиты от штамма "омикрон" надо использовать респираторы, а не обычные тканевые маски. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в ходе беседы с руководителем департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной в прямом эфире на её странице в "Инстаграме". Хубезов пояснил, что "омикрон" в пять раз более заразный, чем другие вариации коронавируса. Этим и обусловлена необходимость более серьёзной защиты. Особенно это касается пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями.