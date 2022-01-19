Невролог Павленко объяснил различия боли в почках и пояснице

Почки не имеют болевых рецепторов, поэтому серьёзные и тяжёлые заболевания этого органа часто оказываются запущенными. Боли в пояснице чаще всего возникают из-за проблем с позвоночником, но всё же иногда мочевыделительная система может давать о себе знать через болевые ощущения. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал врач-невролог Владимир Павленко.

"Боль от почки может исходить только с капсулы, то есть с поверхности органа. Но чтобы почечная капсула давала боль, она должна быть растянутой или воспалённой. Следовательно, почки болят тогда, когда есть воспалительный процесс, например пиелонефрит, либо она растянута, что возникает при травмах и ушибах", — уточнил собеседник.

По словам специалиста, если почки болят вследствие пиелонефрита, неприятные ощущения возникают с одной стороны — справа или слева. Помимо боли должны проявляться дополнительные симптомы: вялость, слабость, разбитость и повышение температуры.

"Также при заболеваниях почек нарушается функция мочеиспускания: оно может быть учащённым или обильным. Сам процесс нередко вызывает болезненные ощущения. Цвет мочи тоже меняется — он становится либо мутным с примесью крови, либо прозрачным, как вода", — объяснил Павленко.

Если же, кроме боли, от организма не поступает никаких сигналов, скорее всего, неприятные ощущения можно объяснить проблемами с мышцами, связками, напряжением и воспалением фасций или изменением в межпозвонковых суставах.

"Ещё один важный момент — это возникновение дискомфортных ощущений при изменении положения тела во время сна. Например, если человек дал непривычную нагрузку на спину или перестарался в спортзале, после чего началась боль в этой области, то, как правило, можно выбрать такую позу, при которой боль стихает. Если же болит почка, то можно вертеться как угодно, но боль не будет покидать вас", — рассказал эксперт.

Павленко отметил, что статистически врачи чаще сталкиваются с болью в спине, которая объясняется проблемами с позвоночником, а не с болезнями почек.

"Если имеются симптомы почечного заболевания, тогда достаточно сдать общий анализ крови, мочи, сделать УЗИ почек. При необходимости может быть предложено более широкое обследование. Но если проблем с почками нет, то дальнейшая диагностика не нужна", — пояснил невролог.

При болях в спине из-за иных проблем в 90% случаев нет необходимости делать МРТ, КТ, рентген и иные процедуры, потому что источниками боли чаще являются мягкие ткани: мышцы, связки и фасции. Однако если есть сигналы опасности либо врача при осмотре что-то насторожило, без дополнительных анализов не обойтись, заключил Павленко.