Певица Наталья Штурм списала на нервы скандал с Волочковой в самолёте с Мальдив

Скандал в самолёте с Мальдив с участием Анастасии Волочковой произошёл из-за нервного срыва балерины. В этом уверена певица Наталья Штурм. В беседе с Лайфом артистка напомнила, что долгое время звезда была одна.

"Я считаю, что у Насти был нервный срыв. Она долгое время была одна, череда прошлых романов не в счёт, они не задержались надолго в жизни Насти. А Сергей (спутник Волочковой, который летел вместе с ней с Мальдив. — Прим. Лайфа) также любит публичность (и, надеюсь, Настю), поэтому крепкий орешек, будет всё терпеть", — рассказала она.

Штурм отметила, что люди наблюдали за Волочковой "без шпагатов" на протяжении двух недель. Однако на пути в Москву балерина решила "компенсировать и устроила скандал".

Сама певица подчеркнула, что пользуется только услугами авиакомпании "Аэрофлот" и проблем с лётным составом у неё не возникало. Во время перелётов Штурм сидит в медицинской маске, а опускает её только при приёме пищи — "это железные правила в пандемию", отметила артистка.

"Но Настя спровоцировала скандал, видимо, решив, что достаточно уже побыла тихой овечкой, пора вернуться к прежней Волочковой", — заключила Штурм.