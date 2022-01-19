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Певица Наталья Штурм списала на нервы скандал с Волочковой в самолёте с Мальдив

Балерина решила компенсировать затишье и отсутствие провокаций во время отдыха на райских островах.

19 января, 18:26
<p>Анастасия Волочкова © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPFwA4vJz40/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">volochkova_art</a></p>

Анастасия Волочкова © Instagram / volochkova_art

Скандал в самолёте с Мальдив с участием Анастасии Волочковой произошёл из-за нервного срыва балерины. В этом уверена певица Наталья Штурм. В беседе с Лайфом артистка напомнила, что долгое время звезда была одна.

"Я считаю, что у Насти был нервный срыв. Она долгое время была одна, череда прошлых романов не в счёт, они не задержались надолго в жизни Насти. А Сергей (спутник Волочковой, который летел вместе с ней с Мальдив. — Прим. Лайфа) также любит публичность (и, надеюсь, Настю), поэтому крепкий орешек, будет всё терпеть", — рассказала она.

Штурм отметила, что люди наблюдали за Волочковой "без шпагатов" на протяжении двух недель. Однако на пути в Москву балерина решила "компенсировать и устроила скандал".

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Сама певица подчеркнула, что пользуется только услугами авиакомпании "Аэрофлот" и проблем с лётным составом у неё не возникало. Во время перелётов Штурм сидит в медицинской маске, а опускает её только при приёме пищи — "это железные правила в пандемию", отметила артистка.

"Но Настя спровоцировала скандал, видимо, решив, что достаточно уже побыла тихой овечкой, пора вернуться к прежней Волочковой", — заключила Штурм.

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Напомним, ранее появилось видео конфликта Волочковой и бортпроводников самолёта. По некоторым данным, разборки длились три часа из восьми часов полёта лайнера, который летел с Мальдив в Москву. В аэропорту Шереметьево Волочкову с её спутником встретили сотрудники полиции. Сама же балерина заявила, что конфликт в самолёте начался из-за её любви к детям.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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