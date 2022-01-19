Певица Наталья Штурм списала на нервы скандал с Волочковой в самолёте с Мальдив
Балерина решила компенсировать затишье и отсутствие провокаций во время отдыха на райских островах.
Анастасия Волочкова © Instagram / volochkova_art
Скандал в самолёте с Мальдив с участием Анастасии Волочковой произошёл из-за нервного срыва балерины. В этом уверена певица Наталья Штурм. В беседе с Лайфом артистка напомнила, что долгое время звезда была одна.
"Я считаю, что у Насти был нервный срыв. Она долгое время была одна, череда прошлых романов не в счёт, они не задержались надолго в жизни Насти. А Сергей (спутник Волочковой, который летел вместе с ней с Мальдив. — Прим. Лайфа) также любит публичность (и, надеюсь, Настю), поэтому крепкий орешек, будет всё терпеть", — рассказала она.
Штурм отметила, что люди наблюдали за Волочковой "без шпагатов" на протяжении двух недель. Однако на пути в Москву балерина решила "компенсировать и устроила скандал".
Сама певица подчеркнула, что пользуется только услугами авиакомпании "Аэрофлот" и проблем с лётным составом у неё не возникало. Во время перелётов Штурм сидит в медицинской маске, а опускает её только при приёме пищи — "это железные правила в пандемию", отметила артистка.
"Но Настя спровоцировала скандал, видимо, решив, что достаточно уже побыла тихой овечкой, пора вернуться к прежней Волочковой", — заключила Штурм.
Напомним, ранее появилось видео конфликта Волочковой и бортпроводников самолёта. По некоторым данным, разборки длились три часа из восьми часов полёта лайнера, который летел с Мальдив в Москву. В аэропорту Шереметьево Волочкову с её спутником встретили сотрудники полиции. Сама же балерина заявила, что конфликт в самолёте начался из-за её любви к детям.
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