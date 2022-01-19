Сразу пять пар близнецов родила жительница Саудовской Аравии
Как сообщает местное СМИ, десять малышей появились на свет естественным путём 12 января. Все они абсолютно здоровы.
© Pexels
С развитием ЭКО рождение двойни и тройни сегодня уже мало кого удивляет. Но матушка-природа порой бывает настолько щедрой, что может подарить родителям, например, сразу пять пар близнецов. Это произошло с новоиспечённой 34-летней матерью из Саудовской Аравии, пишет Saudi Gazette.
По данным местного издания, все десять малышей появились на свет 12 января в относящейся к Вооружённым силам (ВС) королевства больнице имени короля Салмана в городе Табук, что расположен на северо-западе. Как отмечается, роды проходили естественным путём. Кроме того, на протяжении нескольких недель будущая мама находилась под чутким присмотром бригады специалистов.
В больнице © Saudi Gazette
Уточняется, что вес каждого младенца составляет всего от 950 до 1100 граммов. Все они родились абсолютно здоровыми. Как только малыши наберут вес, их выпишут из больницы.
Ранее Лайф рассказывал, что из-за ошибки врачей россиянка родила чужого ребёнка и теперь ищет родного. Жительница Челябинской области не намерена также отказываться от малыша, которого растит уже три года.
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