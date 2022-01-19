Сразу пять пар близнецов родила жительница Саудовской Аравии

С развитием ЭКО рождение двойни и тройни сегодня уже мало кого удивляет. Но матушка-природа порой бывает настолько щедрой, что может подарить родителям, например, сразу пять пар близнецов. Это произошло с новоиспечённой 34-летней матерью из Саудовской Аравии, пишет Saudi Gazette.

По данным местного издания, все десять малышей появились на свет 12 января в относящейся к Вооружённым силам (ВС) королевства больнице имени короля Салмана в городе Табук, что расположен на северо-западе. Как отмечается, роды проходили естественным путём. Кроме того, на протяжении нескольких недель будущая мама находилась под чутким присмотром бригады специалистов.

В больнице © Saudi Gazette

Уточняется, что вес каждого младенца составляет всего от 950 до 1100 граммов. Все они родились абсолютно здоровыми. Как только малыши наберут вес, их выпишут из больницы.