Глава миссии РФ в Вене надеется на прорыв в переговорах с США на встрече Лаврова и Блинкена
По словам Константина Гаврилова, он очень рассчитывает на здравомыслие и прагматизм американских коллег.
Энтони Блинкен и Сергей Лавров © Twitter / Secretary Antony Blinken
Надежда на прорыв в переговорах по гарантиям безопасности в ходе встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена есть. С таким заявлением выступил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Я надеюсь, что на встрече министра Лаврова с госсекретарём Блинкеном всё-таки может произойти определённый прорыв в этом направлении", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Гаврилов уточнил, что очень надеется на здравомыслие и прагматизм американских коллег.
Ранее Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января. Там назвали саммит настоящей возможностью для Вашингтона поделиться с Москвой серьёзными опасениями. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что встреча сейчас находится в стадии активной проработки.
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