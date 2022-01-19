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Глава миссии РФ в Вене надеется на прорыв в переговорах с США на встрече Лаврова и Блинкена

По словам Константина Гаврилова, он очень рассчитывает на здравомыслие и прагматизм американских коллег.

19 января, 17:48
<p>Энтони Блинкен и Сергей Лавров © Twitter / <a href="https://twitter.com/SecBlinken/status/1466429221027385344/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Secretary Antony Blinken</a></p>

Энтони Блинкен и Сергей Лавров © Twitter / Secretary Antony Blinken

Надежда на прорыв в переговорах по гарантиям безопасности в ходе встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена есть. С таким заявлением выступил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Я надеюсь, что на встрече министра Лаврова с госсекретарём Блинкеном всё-таки может произойти определённый прорыв в этом направлении", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Гаврилов уточнил, что очень надеется на здравомыслие и прагматизм американских коллег.

В ООН поддержали проведение переговоров Лаврова и Блинкена в Женеве

В ООН поддержали проведение переговоров Лаврова и Блинкена в Женеве

Ранее Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января. Там назвали саммит настоящей возможностью для Вашингтона поделиться с Москвой серьёзными опасениями. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что встреча сейчас находится в стадии активной проработки.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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