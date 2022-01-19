Глава миссии РФ в Вене надеется на прорыв в переговорах с США на встрече Лаврова и Блинкена

Надежда на прорыв в переговорах по гарантиям безопасности в ходе встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена есть. С таким заявлением выступил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Я надеюсь, что на встрече министра Лаврова с госсекретарём Блинкеном всё-таки может произойти определённый прорыв в этом направлении", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Гаврилов уточнил, что очень надеется на здравомыслие и прагматизм американских коллег.