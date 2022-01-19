Диетолог Королёва раскрыла, как не заработать разрыв кишечника, поедая хлеб

Людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, следует тщательно пережёвывать белый хлеб из-за опасности возникновения кишечной непроходимости. Об этом предупредила врач-диетолог Маргарита Королёва.

По словам специалиста, в группу риска, в частности, входят пациенты со сниженной моторикой ЖКТ, дивертикулёзом кишечника (воспаление мешковидных выпячиваний в тонкой или толстой кишке), опухолями органов ЖКТ и другими болезнями пищеварительной системы.

"Кишечная непроходимость может возникнуть у человека с уже имеющейся патологией, которая сопровождается дополнительной непроходимостью за счёт мякиша белого хлеба", — цитирует "Москва 24" Королёву.

Врач пояснила, что зачастую эта проблема возникает из-за спешки во время приёма пищи и нехватки жидкости в организме. Причём в некоторых случаях всё может закончиться летальным исходом. По словам специалиста, если еда долгое время не проходит в ЖКТ, может возникнуть бактериальная интоксикация — "вплоть до перитонита". Также всё это чревато разрывом кишечника, добавила медик.

Для недопущения опасных последствий диетолог рекомендует пережёвывать продукты до такой степени, чтобы их можно было проглотить как жидкость. Кроме того, необходимо периодически делать УЗИ брюшной полости, чтобы вовремя предотвратить заболевания ЖКТ.