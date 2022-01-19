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Бывший митрополит Петербурга Владимир Котляров умер в возрасте 92 лет

По сообщению пресс-службы городской епархии, причиной смерти священнослужителя стало продолжительное заболевание.

19 января, 17:17
<p>Бывший митрополит Санкт-Петербурга Владимир © <a href="http://mitropolia.spb.ru/news/mitropolit/?id=202394" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Митрополия Санкт-Петербурга</a></p>

Бывший митрополит Санкт-Петербурга Владимир © Митрополия Санкт-Петербурга

На 93-м году жизни скончался бывший митрополит Санкт-Петербурга Владимир (Котляров). Как сообщается на сайте городской митрополии, священнослужитель ушёл из жизни 19 января, в Крещение.

"После продолжительной болезни 19 января на 93-м году жизни отошёл ко Господу митрополит на покое Владимир (Котляров), правящий архиерей Санкт-Петербургской епархии в 1995–2014 годах, почётный настоятель собора Владимирской иконы Божией Матери, почётный гражданин Петербурга", — говорится в релизе.

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Будущий священнослужитель родился в мае 1929 года в Казахстане в семье диакона. В 1952 году Владимир Котляров окончил Московскую духовную семинарию, а в 1958-м — Ленинградскую духовную академию. В конце 1995 года его назначили управляющим Санкт-Петербургской епархии и постоянным членом Священного Синода. Этот пост он покинул в марте 2014 года. Служение митрополита отмечено многочисленными церковными и светскими наградами.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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