Врачи Водовозов и Романенко раскрыли, когда при "омикроне" нужно немедленно вызвать скорую

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов и главный врач клиники "Твой доктор" Татьяна Романенко предупредили в беседе с Ura.ru, что скорую помощь при заболевании новым штаммом ковида "омикрон" необходимо вызывать в том случае, если температура у заражённого несколько дней держится выше 39 градусов, нарастает одышка и возникают галлюцинации.

По словам медика, симптомом "красного флага", то есть когда нужно срочно вызывать скорую помощь, является одышка, при которой складывается ощущение нехватки воздуха, а также температура под 40 и выше, которую не удаётся сбить несколько дней.

"Реакции со стороны головного мозга — галлюцинации, когда человек ощущает себя не в том мире, как бы смотрит на себя со стороны. Внезапное появление сыпи, которое может быть симптомом любого инфекционного заболевания, не только CoViD-19", — пояснил Алексей Водовозов.

Специалист Татьяна Романенко, в свою очередь, добавила, что заболевание "омикроном" у всех протекает по-разному. Кому-то повезёт, и новый штамм заражённый перенесёт бессимптомно, для других инфекция обернётся лёгким ОРВИ, а вот у третьих перерастёт в пневмонию. Мнения экспертов сошлись. Романенко подчеркнула, что к врачу необходимо обращаться, когда поднялась высокая температура, выше 39, которая держится больше трёх дней, появилась одышка, снизилась сатурация или возникло помутнение сознания.