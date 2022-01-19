Врачи Водовозов и Романенко раскрыли, когда при "омикроне" нужно немедленно вызвать скорую
Заболевание новым штаммом у всех протекает по-разному: для одних он пройдёт бессимптомно, для кого-то обернётся лёгким ОРВИ, а у третьих может перерасти в пневмонию.
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Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов и главный врач клиники "Твой доктор" Татьяна Романенко предупредили в беседе с Ura.ru, что скорую помощь при заболевании новым штаммом ковида "омикрон" необходимо вызывать в том случае, если температура у заражённого несколько дней держится выше 39 градусов, нарастает одышка и возникают галлюцинации.
По словам медика, симптомом "красного флага", то есть когда нужно срочно вызывать скорую помощь, является одышка, при которой складывается ощущение нехватки воздуха, а также температура под 40 и выше, которую не удаётся сбить несколько дней.
"Реакции со стороны головного мозга — галлюцинации, когда человек ощущает себя не в том мире, как бы смотрит на себя со стороны. Внезапное появление сыпи, которое может быть симптомом любого инфекционного заболевания, не только CoViD-19", — пояснил Алексей Водовозов.
Специалист Татьяна Романенко, в свою очередь, добавила, что заболевание "омикроном" у всех протекает по-разному. Кому-то повезёт, и новый штамм заражённый перенесёт бессимптомно, для других инфекция обернётся лёгким ОРВИ, а вот у третьих перерастёт в пневмонию. Мнения экспертов сошлись. Романенко подчеркнула, что к врачу необходимо обращаться, когда поднялась высокая температура, выше 39, которая держится больше трёх дней, появилась одышка, снизилась сатурация или возникло помутнение сознания.
Ранее Лайф писал, что доктор Александр Мясников спрогнозировал в России сотни тысяч заражённых ковидом в день. Он также перечислил основные показания для обращения к специалисту, среди которых — одышка при небольшой физнагрузке, обезвоживание, головокружение, сухость во рту, учащённое сердцебиение.
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