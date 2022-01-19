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Стали известны подробности задержания замминистра транспорта Токарева по делу о коррупции

Ранее сообщалось, что чиновника доставили в управление полиции на транспорте по Центральному федеральному округу для проведения следственных действий.

19 января, 17:01

Владимир Токарев © Министерство транспорта РФ

Уголовное дело, которое следователи возбудили в отношении заместителя главы Минтранса РФ Владимира Токарева, не связано с работой в ведомстве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Оно (уголовное дело. — Прим. Лайфа) относится к периоду, когда Токарев был замглавы компании "Спецтрансстрой", — уточнил собеседник агентства.

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О том, что замминистра транспорта Токарева задержали по делу о коррупции, стало известно ранее сегодня. Отмечалось, что чиновник проходит по делу в качестве подозреваемого. Также сообщалось, что Токарева доставили в Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу в рамках следственных действий.

Владимир Токарев начал службу в УМВД России по Белгородской области в 2000 году. Занимал должности замминистра регионального развития РФ, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, первого заместителя генерального директора ООО "Спецтрансстрой". С 2021 года назначен на должность заместителя министра транспорта России. Награждён орденом Дружбы и ведомственными наградами.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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