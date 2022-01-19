Стали известны подробности задержания замминистра транспорта Токарева по делу о коррупции

Уголовное дело, которое следователи возбудили в отношении заместителя главы Минтранса РФ Владимира Токарева, не связано с работой в ведомстве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Оно (уголовное дело. — Прим. Лайфа) относится к периоду, когда Токарев был замглавы компании "Спецтрансстрой", — уточнил собеседник агентства.

О том, что замминистра транспорта Токарева задержали по делу о коррупции, стало известно ранее сегодня. Отмечалось, что чиновник проходит по делу в качестве подозреваемого. Также сообщалось, что Токарева доставили в Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу в рамках следственных действий.