В Киеве обстреляли редакцию интернет-издания "Гордон"

Украинский журналист, основатель интернет-издания "Гордон" Дмитрий Гордон сообщил, что его редакцию в Киеве обстреляли неизвестные. Об этом он рассказал в видеообращении, показав повреждения на стекле.

"Друзья, говорить правду в стране, где за свободу слова нужно ежедневно сражаться, очень непросто. Но я это делаю, постоянно говорю то, что думаю, и говорю правду. Как видим, это многим, наверное, не нравится", — сказал Гордон.

Далее журналист показал дыру от пули в стекле возле главного входа в редакцию. Он выразил уверенность, что причастных раскроет полиция, ведь у офиса расположены камеры, а напротив находится общежитие Службы безопасности Украины, где установлен специальный пост, откуда полностью записывается всё, что происходит возле редакции.

"Поэтому я совершенно уверен, что СБУ в содружестве с МВД даст ответ на вопрос, кто стрелял по окнам интернет-издания "Гордон", кому стоит поперёк горла свобода слова и борьба за свободу слова на Украине", — заключил журналист.