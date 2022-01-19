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В Киеве обстреляли редакцию интернет-издания "Гордон"

Журналист Дмитрий Гордон уверен, что участники нападения будут найдены, ведь рядом расположены камеры, а напротив офиса находится общежитие СБУ. При этом заметил, что говорить правду в стране, где за свободу слова нужно сражаться, очень непросто.

19 января, 16:58

Следы от пули в стекле при входе в редакцию © YouTube / Дмитрий Гордон

Украинский журналист, основатель интернет-издания "Гордон" Дмитрий Гордон сообщил, что его редакцию в Киеве обстреляли неизвестные. Об этом он рассказал в видеообращении, показав повреждения на стекле.

"Друзья, говорить правду в стране, где за свободу слова нужно ежедневно сражаться, очень непросто. Но я это делаю, постоянно говорю то, что думаю, и говорю правду. Как видим, это многим, наверное, не нравится", — сказал Гордон.

Далее журналист показал дыру от пули в стекле возле главного входа в редакцию. Он выразил уверенность, что причастных раскроет полиция, ведь у офиса расположены камеры, а напротив находится общежитие Службы безопасности Украины, где установлен специальный пост, откуда полностью записывается всё, что происходит возле редакции.

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"Поэтому я совершенно уверен, что СБУ в содружестве с МВД даст ответ на вопрос, кто стрелял по окнам интернет-издания "Гордон", кому стоит поперёк горла свобода слова и борьба за свободу слова на Украине", — заключил журналист.

А ранее супруга журналиста Гордона Алеся Бацман рассказала, что Верка Сердючка могла стать президентом Украины. По её словам, разные политические элиты буквально уговаривали Андрея Данилко баллотироваться на пост главы государства.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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