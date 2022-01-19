В Киеве обстреляли редакцию интернет-издания "Гордон"
Журналист Дмитрий Гордон уверен, что участники нападения будут найдены, ведь рядом расположены камеры, а напротив офиса находится общежитие СБУ. При этом заметил, что говорить правду в стране, где за свободу слова нужно сражаться, очень непросто.
Следы от пули в стекле при входе в редакцию © YouTube / Дмитрий Гордон
Украинский журналист, основатель интернет-издания "Гордон" Дмитрий Гордон сообщил, что его редакцию в Киеве обстреляли неизвестные. Об этом он рассказал в видеообращении, показав повреждения на стекле.
"Друзья, говорить правду в стране, где за свободу слова нужно ежедневно сражаться, очень непросто. Но я это делаю, постоянно говорю то, что думаю, и говорю правду. Как видим, это многим, наверное, не нравится", — сказал Гордон.
Далее журналист показал дыру от пули в стекле возле главного входа в редакцию. Он выразил уверенность, что причастных раскроет полиция, ведь у офиса расположены камеры, а напротив находится общежитие Службы безопасности Украины, где установлен специальный пост, откуда полностью записывается всё, что происходит возле редакции.
"Поэтому я совершенно уверен, что СБУ в содружестве с МВД даст ответ на вопрос, кто стрелял по окнам интернет-издания "Гордон", кому стоит поперёк горла свобода слова и борьба за свободу слова на Украине", — заключил журналист.
А ранее супруга журналиста Гордона Алеся Бацман рассказала, что Верка Сердючка могла стать президентом Украины. По её словам, разные политические элиты буквально уговаривали Андрея Данилко баллотироваться на пост главы государства.
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