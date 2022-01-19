Лайф выяснил, каков процент россиян, решивших принять участие в крещенских купаниях в этом году. В опросе в нашем телеграм-канале на данный момент поучаствовало 475 человек. 74% из них вообще никогда не окунаются в прорубь. 9% решили пропустить данное мероприятие. 6% заявили, что твёрдо намерены участвовать — ходят каждый год. 4% решили отказаться из-за ситуации с коронавирусом. 3% респондентов почти решились на этот шаг, а 4% всё еще в раздумьях.

В комментариях к опросу некоторые пользователи отметили сомнительную пользу этого мероприятия для организма.

"Один раз в жизни окунулась, утром проснулась с синими ногами, полопались сосуды", — рассказала одна из подписчиц.

"Надо было поставить пункт "нельзя по здоровью", — ответил другой пользователь мессенджера Telegram.