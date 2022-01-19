Песков: В Кремле не видели проект обращения к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР

В Кремле не видели проекта обращения депутатов Госдумы к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Не знаем", — цитирует Пескова РИА "Новости".

Проект обращения внесли в Госдуму депутаты от КПРФ. По их мнению, признание республик защитит местное население от внешних угроз. Парламентарии заметили, что за последние годы в ДНР и ЛНР были созданы все атрибуты государственности.