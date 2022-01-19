Песков: В Кремле не видели проект обращения к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР
По мнению депутатов, это решение защитит население республик от внешних угроз.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Kremlin.ru
В Кремле не видели проекта обращения депутатов Госдумы к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Не знаем", — цитирует Пескова РИА "Новости".
Проект обращения внесли в Госдуму депутаты от КПРФ. По их мнению, признание республик защитит местное население от внешних угроз. Парламентарии заметили, что за последние годы в ДНР и ЛНР были созданы все атрибуты государственности.
Ранее политолог Александр Асафов объяснил намеренное нагнетание Западом напряжённости вокруг Донбасса. Из-за действий Соединённых Штатов Москве приходится по всем направлениям транслировать свою позицию об абсурдности возможной войны, указал собеседник Лайфа.
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