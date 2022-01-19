Политолог Асафов объяснил намеренное нагнетание Западом напряжённости вокруг Донбасса
Из-за действий Соединённых Штатов Москве приходится по всем направлениям транслировать свою позицию об абсурдности возможной войны, указал собеседник Лайфа.
Батальон "Донбасс" проводит учения в Мариуполе. Украина, Мариуполь. Фото © Shutterstock
США намеренно распространяют информацию о готовящейся войне на Украине, чтобы выглядеть сдерживающими боевые действия миротворцами в глазах собственных граждан. Об этом в беседе с Лайфом рассказал политолог Александр Асафов.
"Наблюдается попытка закрепить через медиа высказывания высоких лиц на фоне трудно идущих переговоров по трекам Россия – НАТО – США такую конструкцию, что Россия якобы всё-таки планирует вторжение. И лишь усилия американцев, усилия президента [США Джо Байдена] удерживают эту ситуацию", — утверждает он.
Напомним, что недавно Посольство РФ в Вашингтоне призвало США прекратить истерики и нагнетание напряжённости вокруг Донбасса. По словам Асафова, из-за действий Соединённых Штатов Москве приходится по всем направлениям транслировать свою позицию об абсурдности возможной войны. Тезис о деэскалации конфликта в Незалежной прозвучал даже на встрече главы российского МИД Сергея Лаврова с новым министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок, отметил эксперт.
"Однако американцы привержены своей цели — закрепить медийную конструкцию и её обсуждать, хотя её не существует. [Это делается] из-за достаточно простых причин — дать возможность Байдену прекратить не начавшуюся и даже гипотетически не имеющую никаких оснований войну, чтобы выглядеть миротворцем в глазах граждан Америки", — заключил специалист.
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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