Политолог Асафов объяснил намеренное нагнетание Западом напряжённости вокруг Донбасса

США намеренно распространяют информацию о готовящейся войне на Украине, чтобы выглядеть сдерживающими боевые действия миротворцами в глазах собственных граждан. Об этом в беседе с Лайфом рассказал политолог Александр Асафов.

"Наблюдается попытка закрепить через медиа высказывания высоких лиц на фоне трудно идущих переговоров по трекам Россия – НАТО – США такую конструкцию, что Россия якобы всё-таки планирует вторжение. И лишь усилия американцев, усилия президента [США Джо Байдена] удерживают эту ситуацию", — утверждает он.

Напомним, что недавно Посольство РФ в Вашингтоне призвало США прекратить истерики и нагнетание напряжённости вокруг Донбасса. По словам Асафова, из-за действий Соединённых Штатов Москве приходится по всем направлениям транслировать свою позицию об абсурдности возможной войны. Тезис о деэскалации конфликта в Незалежной прозвучал даже на встрече главы российского МИД Сергея Лаврова с новым министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок, отметил эксперт.